Julia Wieniawa zgadza się z szokującym stwierdzeniem: „Bieda to stan umysłu!”
Zawsze czuła, że będzie multimilionerką!
Julia Wieniawa mimo 26 lat na karku zdążyła spełnić wiele swoich zawodowych marzeń i dorobić się nie lada fortuny. Aktorka i wokalistka jest właścicielką kilku mieszkań w Warszawie. Ma także swój dom w podwarszawskiej wsi blisko lasu. Ostatnio gościła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, gdzie podzieliła się refleksjami na temat bogactwa. Okazuje się, że Julia Wieniawa od zawsze afirmowała sobie fortunę. Zdradziła, że jej zdaniem „bieda to stan umysłu”. Te słowa mocno rozsierdziły internautów!
Julia Wieniawa podzieliła się szokującą opinią. Stwierdziła, że bieda to stan umysłu!
Julia Wieniawa w rozmowie z Kubą Wojewódzkim podzieliła się kontrowersyjnymi przemyśleniami. Aktorka uważa, że wszyscy ludzie mają równe szanse. Zdradziła również, że od małego afirmowała bogate i dostatnie życie, które udało jej się spełnić w życiu dorosłym. Na pytanie Kuby Wojewódzkiego o to, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że „Bieda to stan umysłu”, odpowiedziała:
Niestety, ale też tak uważam. Wiem, że to jest kontrowersyjne — podkreśliła Julia Wieniawa.
Później aktorka dodała, że od zawsze uwielbiała pracować i jest pracoholiczką. Julia Wieniawa lubi żyć na wysokich obrotach, a spełnianie się w projektach zawodowych, sprawia jej dużo frajdy. Uważa również, że jest przedstawicielką „kultury zapie**olu”:
Jestem niestety tego twarzą. To jest każdego wybór. Ja lubię zapie*dalać. […] Ja czasami mówię takie bardzo ładne motta, że sukces to decyzja. […] Mój sukces to moja decyzja. Bo chcę być tu, gdzie dzisiaj jestem — podsumowała Julia Wieniawa.
Zgadzacie się z jej opinią? Co myślicie o słowach Julii Wieniawy?
Anonim | 2 października 2025
prawda, biedak nie szuka sposobow aby wyjsc ze swego stanu lecz z biedy tworzy wrecz cnote tylko, ze u wojewodzkiego chodzi biede umyslową czyli braki w wyksztalceniu, kulturze , obyciu, bo to jest wartoscia dodana, ktorej nic i nikt nie jest wstanie zabrac, i kto tutaj cos pojął he, he, he, czy bogactwem mozna nazwac rzeczy ktore mozna stracić ? kto tu jest bogaty? bo kuba ma bogactwo he, he, he