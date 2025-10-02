Julia Wieniawa mimo 26 lat na karku zdążyła spełnić wiele swoich zawodowych marzeń i dorobić się nie lada fortuny. Aktorka i wokalistka jest właścicielką kilku mieszkań w Warszawie. Ma także swój dom w podwarszawskiej wsi blisko lasu. Ostatnio gościła na kanapie u Kuby Wojewódzkiego, gdzie podzieliła się refleksjami na temat bogactwa. Okazuje się, że Julia Wieniawa od zawsze afirmowała sobie fortunę. Zdradziła, że jej zdaniem „bieda to stan umysłu”. Te słowa mocno rozsierdziły internautów!

Julia Wieniawa w rozmowie z Kubą Wojewódzkim podzieliła się kontrowersyjnymi przemyśleniami. Aktorka uważa, że wszyscy ludzie mają równe szanse. Zdradziła również, że od małego afirmowała bogate i dostatnie życie, które udało jej się spełnić w życiu dorosłym. Na pytanie Kuby Wojewódzkiego o to, czy zgadza się ze stwierdzeniem, że „Bieda to stan umysłu”, odpowiedziała:

Niestety, ale też tak uważam. Wiem, że to jest kontrowersyjne — podkreśliła Julia Wieniawa.

