Studniówka 2026: Sukienki, trendy i dodatki, które zrobią wrażenie
Sprawdź, jakie fasony, kolory i dodatki będą królować na parkietach w nadchodzącym sezonie!
Sezon studniówkowy 2026 zapowiada się niezwykle stylowo. Modowe inspiracje płyną z wybiegów, TikToka i vintage archiwów, tworząc wyjątkowe połączenie klasyki z nowoczesnością. Jeśli szukasz sukienki, która zachwyci i podkreśli Twój styl – jesteś we właściwym miejscu. Sprawdź, jakie fasony, kolory i dodatki będą królować na parkietach w nadchodzącym sezonie.
Trendy studniówkowe 2026: co będzie na topie?
Sukienki typu „old money”
Sukienki na studniówkę – satynowe lub jedwabne, często w wersji maxi, na cienkich ramiączkach lub z subtelnym dekoltem w literę V. Minimalistyczne, eleganckie i ponadczasowe – inspirowane stylem „quiet luxury”.
Drapowania i asymetria
Jednostronne ramiączka, marszczenia na biodrach, lejące się tkaniny – asymetryczne sukienki nadają sylwetce lekkości i nowoczesnego charakteru.
Efekt połysku
Metaliczne wykończenia, cekiny, lurex i połyskujące detale wracają w wielkim stylu. W 2026 roku to modny sposób na efekt wow, bez przesady.
Przeźroczystości i warstwy
Tiulowe rękawy, delikatne siateczki, przezroczyste panele – wszystko w eleganckiej, zmysłowej odsłonie. To idealny wybór dla tych, które chcą wyglądać kobieco, ale z klasą.
Top kolory studniówki 2026
W palecie królują barwy, które łączą elegancję z subtelnością:
- Perłowy róż
- Błękit mgiełki (mist blue)
- Chłodna śliwka
- Zgaszony szmaragd
- Ecru i kość słoniowa
- Kawa z mlekiem
- Lśniąca czerń, klasyk w nowej, błyszczącej odsłonie
Kolory te pięknie komponują się zarówno z jasną, jak i ciemniejszą karnacją, a do tego dobrze prezentują się w sztucznym świetle i na zdjęciach.
Co założyć na sukienkę?
Nie zapominaj o wyjściu z domu, przyda Ci się płaszcz, kurtka czy sztuczne futerko – w końcu to zimowa noc:
- Krótkie futerko: sztuczne, w kolorze kremowym lub karmelowym, to klasyka stylu glamour.
- Wełniany płaszcz oversize: doda nonszalancji i świetnie wygląda zarzucony na ramiona.
- Krótka marynarka lub bolerko z satyny: pasuje do minimalistycznych sukienek.
- Długi szal lub etola: subtelny akcent, który otuli i doda szyku.
Akcesoria i dodatki: dopełnienie stylizacji
Buty
- Klasyczne szpilki w satynowym wykończeniu
- Eleganckie sandałki na słupku
- Buty na niskim obcasie z ozdobną klamrą (w duchu „balletcore”)
Torebka
- Mała kopertówka na łańcuszku
- Mini bag z brokatowym wykończeniem
- Satynowa saszetka do ręki
Biżuteria
- Perły (zarówno klasyczne, jak i nieregularne)
- Delikatne kolczyki w kształcie kropli lub serca
- Złote lub srebrne chokery
Włosy i makijaż
W trendach: lśniące, wygładzone fale, upięcia z kokiem typu „clean girl”, glow skin, delikatna kreska i błyszczące usta.
Stylizacja gotowa, co dalej?
Wybierając sukienkę na studniówkę 2026, kieruj się swoim stylem i komfortem. Trendy są inspiracją, ale to Ty jesteś bohaterką tego wieczoru. Pamiętaj, najlepiej wyglądasz wtedy, gdy czujesz się sobą.
Materiał partnera