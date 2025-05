Styl, który robi wrażenie. MODIVO pokazuje, jak się ubrać na wielkie wyjście

Wielkie wyjścia nie muszą oznaczać sztywnych reguł i dress code’u z poprzedniej dekady. MODIVO w swojej najnowszej kampanii „It’s time for Celebration” udowadnia, że celebracja może iść w parze z wygodą, a elegancja — z luzem. Zapomnij o sztywnych kołnierzach i nudnych zestawach. Teraz liczy się styl, który zapamiętasz nie tylko Ty, ale i wszyscy dookoła.

Sukienki, które mają osobowość

Czasem wystarczy jeden detal — odkryte ramiona, prześwitujący materiał, ciekawy krój — by stylizacja zyskała charakter. MODIVO postawiło na fasony, które balansują między zmysłowością a klasą. Sukienki Bardot, Marciano Guess czy Rinascimento nie udają grzecznych – one po prostu robią furorę. Zamiast klasyki w wersji „zostanę w cieniu”, mamy kobiecość podaną z rozmachem. A to wszystko w wersji, którą spokojnie założysz na wieczorne wyjście, rodzinny obiad albo event, który wymaga „czegoś więcej”.

Dla tych, którzy lubią iść pod prąd

Jeśli sukienki to nie Twój vibe — MODIVO też to przewidziało. Bąbelkowe topy, asymetrie od Patrizia Pepe, szerokie spodnie, oversize’owe marynarki – tutaj każda część garderoby jest odważna, ale przemyślana. Stylizacje wyglądają na spontaniczne, ale nieprzypadkowe. To ta granica, gdzie moda spotyka się z osobowością.

Męska elegancja w nowym wydaniu

Męska część kolekcji to kolejny dowód na to, że formalność nie musi być nudna. Koszule BOSS i HUGO łączą się z pastelami, garnitury dostają nowy wymiar dzięki nieoczywistym detalom, a klasyczne polo od Polo Ralph Lauren oraz od Selected Homme zastępuje koszulę bez utraty stylu. Wszystko gra — niezależnie, czy jesteś team klasyka, czy lubisz eksperymentować!

Celebracja na Twoich zasadach

Właśnie tak MODIVO podchodzi do wielkich okazji — z luzem, ale bez przypadkowości. Kolekcja balansuje między elegancją, a wyrazistością, między tym, co formalne, a tym, co po prostu dobrze wygląda. Bo celebracja to nie obowiązek. To przyjemność, którą warto podkreślić stylizacją, w której czujesz się sobą!

Więcej inspiracji? Zajrzyj na modivo.pl i sprawdź kolekcję, która redefiniuje modę okazjonalną.

Materiał partnera