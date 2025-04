Nadmierna utrata wody ze skóry prowadzi do jej wysuszenia i zwiotczenia, a w efekcie – pojawienia się cellulitu. Aby poradzić sobie z takimi problemami, trzeba działać holistycznie. Z jednej strony skóra potrzebuje nawilżenia i odżywienia, aby odbudować włókna kolagenu i elastyny, a z drugiej – redukcji skórki pomarańczowej. Sprawdź, jakie kosmetyki warto stosować!

Przyczyny cellulitu i suchej skóry

Kiedy skóra jest sucha, szorstka w dotyku i podrażniona, może swędzieć i utracić swój blask. Taki stan wynika z zaburzeń występujących w warstwie hydrolipidowej, która odpowiada za nawilżenie i ochronę przed szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych. Przyczyn tego stanu jest wiele m.in.:

nieprawidłowa pielęgnacja,

wpływ czynników środowiskowych,

naturalne procesy starzenia,

zmiany hormonalne, np. w związku z ciążą,

niewłaściwa dieta.

Zaburzenia w głębszych warstwach skóry powodują nie tylko jej przesuszenie, ale też inne problemy np. cellulit. Związany jest on z nierównomiernym rozmieszczeniem tkanki tłuszczowej oraz zaburzeniami mikrokrążenia. Jego widoczność zwiększa się wraz z utratą naturalnej jędrności skóry, co wynika to ze zmniejszenia produkcji kolagenu i elastyny, tj. białek odpowiadających za napięcie i sprężystość. Wraz z wiekiem skóra staje się coraz bardziej wiotka, a stres oksydacyjny czy niezdrowe odżywianie przyspieszają ten proces.

Kosmetyki od Phlov do walki z cellulitem

Jeżeli chcesz mieć jędrną skórę, zadbaj o regularną aktywność fizyczną. Aby wzmocnić efekt ćwiczeń, sięgnij po najlepsze kremy na cellulit, do których zaliczyć można balsam Modelling Balm od Phlov, który dzięki zawartości kwasu glukonowego z wegańskiego kefiru i nasion opuncji stanowi nieocenione wsparcie w walce o gładką skórę. Wspomaga syntezę kolagenu oraz proces regeneracji komórek, poprawiając jej teksturę. W składzie balsamu znajdują się kapsaicyna i kiełki gorczycy, które poprawiają mikrokrążenie oraz detoksykację tkanek, zmniejszając widoczność cellulitu. Balsam przywróci prawidłowy poziom nawilżenia i będzie działać ujędrniająco ze względu na znaczną zawartość oleju kokosowego, który jest naturalnym emolientem.

Znakomite efekty osiągniesz, stosując balsam do ciała ujędrniający z technologią lipo-transformacji Firming Balm od Phlov. Ma on wielotorowe działanie:

blokuje efekt jo-jo na poziomie tkankowym,

zwiększa mikrocyrkulację oraz redukuje cellulit dzięki zawartości L-argininy,

stymuluje metabolizm przez obecność w składzie ekstraktu z liści stewii i ostrokrzewu paragwajskiego,

wspiera redukcję tkanki tłuszczowej, na co wpływ ma ekstrakt z pestek owocu Longan,

uskutecznia walkę z wolnymi rodnikami i ogranicza nadmierne odwodnienie skóry dzięki zawartości masła shea.

Regularne stosowanie kosmetyków ujędrniających, nawilżających i redukujących cellulit umożliwi krok po kroku pozbycie się uciążliwych i mało estetycznych niedoskonałości. Po kilku tygodniach używania ich zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi na opakowaniu zobaczysz pozytywne rezultaty.

Artykuł sponsorowany