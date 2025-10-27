„Fruktoza 6–7 razy silniej niż glukoza powoduje glikację, czyli proces niszczenia struktury białek i kolagenu. To właśnie ona przyczynia się do powstawania zmarszczek oraz zaburzeń hormonalnych i metabolicznych” – mówi dr Tadeusz Oleszczuk w rozmowie z dr Emmą Kiworkową w podcaście Dr Emma’s Lab.

Dr Emma Kiworkowa startuje z nowym podcastem

Znana stomatolog polskich gwiazd, ekspertka programów telewizyjnych takich jak 10 lat młodsza w 10 dni, Doktor Emma czy Bodyfixers, od lat propaguje holistyczne podejście do leczenia i z pasją zgłębia temat długowieczności. Teraz postanowiła połączyć te zainteresowania w nowym projekcie – podcaście „Dr Emma’s Lab”.

„Kochani, dziś jest dla mnie wyjątkowy dzień i nieprzypadkowa data. Dokładnie dzisiaj moja ukochana Babcia kończy 98 lat, a ja z radością ruszam z projektem, nad którym pracowałam od dawna. Przedstawiam Wam podcast Dr Emma’s Lab – przestrzeń, w której będę dzielić się moją pasją do holistyki, biohackingu, medycyny personalizowanej i wszystkiego, co pomaga nam żyć zdrowiej i pełniej” – pisze dr Kiworkowa na swoich mediach społecznościowych.

Mity o zdrowiu, które czas obalić

W Dr Emma’s Lab dr Kiworkowa rozmawia z najwyższej klasy specjalistami w zakresie medycyny, biohackingu i zdrowego stylu życia. Eksperci obalają mity i dają praktyczne porady, które pomagają przywrócić równowagę organizmu i poprawić jakość życia.

Nie ukrywam, że wcielenie się w rolę gospodyni podcastu to dla mnie coś nowego i odrobinę stresującego, ale przecież rozwijamy się tylko wtedy, gdy wychodzimy ze swojej strefy komfortu, prawda? – dodaje Emma.

Sok z rana? To, co uważasz za zdrowe, może Ci szkodzić

Gościem pierwszego odcinka jest dr Tadeusz Oleszczuk, ginekolog-położnik i autor bestsellerowych książek o zdrowiu. Z rozmowy dowiemy się m.in.:

• że szklanka wyciskanego soku z rana może przyspieszać starzenie się skóry,

• że antykoncepcja hormonalna może zwiększać ryzyko raka piersi,

• oraz że nadwaga wcale nie musi być naszą winą.

Eksperci w przystępny sposób tłumaczą, jak codzienne wybory żywieniowe i styl życia wpływają na nasze zdrowie, hormony i metabolizm, a także jak wprowadzić zmiany, które realnie poprawią jakość życia.