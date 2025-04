Ostatnio „Ta Typiara” zaskoczyła swoich fanów czymś więcej niż tylko poczuciem humoru. Influencerka przeszła spektakularną metamorfozę i postanowiła podzielić się jej kulisami. Na swoim profilu opublikowała nagranie, na którym pokazuje efekty pracy nad sobą m.in. zdjęcia w bieliźnie i porównania z czasu, kiedy zaczynała swoją drogę do lepszego samopoczucia i zdrowia.

W opisie filmu szczerze opowiedziała o tym, jak wyglądał początek tej przemiany.

Na początku roku 2023 ważyłam 86 kg, jakoś pod koniec 2021- czyli parę miesięcy po urodzeniu 2 córki-96, przez rok od tych 96 kg starałam się coś ze sobą robić, ale było to chwilowe, nie miałam siły, stres i w pewnym sensie macierzyńską samotność w tłumie zajadłam słodyczami. Od maja 2023- zaczęłam ćwiczyć i starać się zmienić moje nawyki żywieniowe. […] Niedługo będzie 2 lata od regularności, poddawania się i wracania do tego, co dla mnie dobre. Obecnie ważę 67 kg, przy wzroście 168 cm – zaczęła.