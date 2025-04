Michalina Sosna szczególnie zasłynęła z roli w serialu „M jak miłość”. Co prawda, aktora już pod koniec ubiegłego roku poinformowała w mediach o swoich problemach zdrowotnych, ale dopiero teraz zdobyła się na szczere wyznanie i opowiedziała więcej o swoich zmaganiach.

Tyle zarabiają aktorzy „M jak Miłość”. Wiemy, kto jest NAJLEPIEJ OPŁACANĄ osobą w serialu

Michalina Sosna to jedna z najpopularniejszych aktorek w show-biznesie. Aktorka, choć miała okazję zagrać w wielu produkcjach, utożsamiana jest z rolą Kamy w serialu „M jak Miłość”. Teraz w rozmowie z „Faktem” zdradziła, że przypadkiem dowiedziała się o chorobie nowotworowej, która na szczęście nie była w zaawansowanym stadium.

Miałam w piersi zmianę, która okazała się nowotworem, ale niegroźnym, więc bardzo dobrze, że szybko zareagowałam. Co pół roku staram się badać, do czego wszystkich zachęcam i właśnie podczas profilaktycznego badania okazało się, że zmiana, która była już wcześniej, zaczęła się powiększać – zdradziła Michalina Sosna w rozmowie z „Faktem”.

Michalina Sosna o „Tańcu z Gwiazdami”. Zobaczymy ją w kolejnym sezonie?

Aktorka wyznała, że aby zbadać wycinek, poddała się biopsji mammotomicznej, czyli metodzie, która nie wymagała operacji, ale podczas której można usunąć zmianę do określonego rozmiaru.

Poddałam się temu zabiegowi, po którym została maleńka blizna, jak zadrapanie kocim pazurem, więc to nic takiego. A lepiej zrobić to tak, niż potem wycinać wielki guz i w piersi robi się krater. U mnie wszystko przebiegło dobrze, trwało to zaledwie 15 minut. Potem czeka się tylko na wynik. Rana w środku piersi goi się przez następne pół roku, ale tuż po zabiegu można funkcjonować normalnie, tylko przez krótki czas należy ograniczyć wysiłek fizyczny – dodała Sosna.