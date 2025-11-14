Marta Nawrocka udzieliła szczerego wywiadu. Zdradziła w nim, jak każe się do siebie zwracać swoim pracownikom. Nikt nawet nie przypuszczał.

Marta Nawrocka Pierwszą Damą

Marta Nawrocka jest żoną Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego i pełni funkcję Pierwszej Damy od 6 sierpnia 2025 roku. Kształciła się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Przed objęciem urzędu przez męża, przez 18 lat pracowała w Krajowej Administracji Skarbowej, a w młodości trenowała balet, uczęszczając do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Gdańsku.

Wraz z mężem wychowuje troje dzieci, a jej pasją pozostaje taniec, sport, oraz czytanie kryminałów i literatury faktu. Po objęciu roli Pierwszej Damy skupia się także na działalności społecznej, planując otworzyć fundację „Blisko Ludzkich Spraw”, mającą wspierać m.in. rodziny z niepełnosprawnymi dziećmi i walczyć z hejtem.

Ostatnio wraz z mężem pojawiła się na obchodach Dnia Niepodległości.

Marta Nawrocka na obchodach 11 listopada

Podczas tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, zaprezentowała się u boku Prezydenta Karola Nawrockiego w przemyślanej, czarno-białej kreacji. Jak wynika z analiz ekspertów modowych, strój ten sygnalizuje ewolucję w jej publicznym wizerunku.

Stylizacja wybrana na uroczystości 11 listopada, w tym na ceremonie przy pomnikach Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego oraz mszę, wyrażała szacunek dla powagi wydarzenia, jednocześnie wprowadzając dyskretny, nowoczesny akcent. Stylistka Ewelina Rydzyńska podkreśliła, że ubiór Pierwszej Damy stanowił jasny „modowy komunikat”, świadczący o jej dojrzałym podejściu do prezydenckiej roli.

Widać wyraźną zmianę w stylizacjach Marty Nawrockiej, szczególnie jeśli chodzi o wybór fasonów. To zestawienie jest zdecydowanie bardziej dopracowane pod względem konstrukcji – klasyczna czarna baza, skórzane rękawiczki i biały płaszcz tworzą spójną, elegancką całość. Widać w tym myślenie o proporcjach i o powadze uroczystości – przekazała ekspertka dziennikarzom Plejady.

Marta Nawrocka nie zwalnia tempa. Teraz udzieliła wywiadu, który już niesie się echem.

Tak Marta Nawrocka każe się do siebie zwracać pracownikom

Marta Nawrocka wzięła udział w wywiadzie dla telewizji „w Polsce24”.W trakcie rozmowy poruszono kwestię tego, jak zwracają się do niej osoby dopiero rozpoczynające z nią współpracę. Przyznała, że formalne zwroty bywają dla niej czymś, do czego niełatwo jej się przyzwyczaić.

Zwykle „pani prezydentowo” — przyznała.

Choć takie określenie wpisuje się w wieloletni zwyczaj, Marta Nawrocka podchodzi do niego z pewną rezerwą:

Nie do końca mi to pasuje. Bardziej wolę, jak się zwracają do mnie pani Marto – wyznała

Wyjaśniła, że sformułowanie „pani prezydentowo” jest dla niej zbyt patetyczne:

Za bardzo wyniosłe. Nieswojo się czuję, jeżeli tak do mnie mówią, chociaż wiem, że czasami tak trzeba – mówi Nawrocka.

Jej wypowiedź ujawnia, że ceni naturalność i swobodę, a nie potrzebę tworzenia sztucznego dystansu czy wynoszenia jej na piedestał z powodu pełnionej roli.

