Marta Nawrocka nie zamierzała milczeć w Święto Niepodległości. Jej słowa już niosą się szerokim echem

Marta Nawrocka, fot. KAPiF Marta Nawrocka, fot. KAPiF
Marta Nawrocka u boku męża pojawiła się na uroczystościach Dnia Niepodległości. Niedługo później wydała ważny komunikat. Wszyscy mówią tylko o tym.

Marta Nawrocka Pierwszą Damą

Marta Nawrocka, nowa Pierwsza Dama Polski, stanowczo odcina się od bycia jedynie „żoną prezydenta”. Choć jej nazwisko weszło na salony w 2025 roku u boku Prezydenta Karola Nawrockiego, jej historia jest wyjątkowa.

Od dyscypliny w gdańskiej szkole baletowej, która nauczyła ją wytrwałości, po karierę prawniczą w Krajowej Administracji Skarbowej i służbie celnej. Ta była urzędniczka, która widziała państwo „od środka”, nie zamierza naśladować swoich poprzedniczek – chce zdefiniować swoją rolę Pierwszej Damy na własnych zasadach.

Dziś wraz z mężem zjawili się na obchodach Święta Niepodległości.

Obchody Dnia Niepodległości

Dziś w południe, w centrum kraju, odbyły się główne obchody Narodowego Święta Niepodległości z udziałem czołowych postaci państwa. Ceremonii przewodniczył Prezydent RP i Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Karol Nawrocki, w towarzystwie Małżonki, Marszałka Sejmu Szymona Hołowni, Wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz innych dostojników, w tym Małgorzaty Manowskiej, Bogdana Święczkowskiego i Rafała Trzaskowskiego.

Kluczowym momentem po rozpoczęciu uroczystości meldunkiem Generała Wiesława Kukuły, było wręczenie przez Prezydenta Nawrockiego awansów generalskich czternastu wyróżnionym oficerom z Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

Co w ten wyjątkowy dzień miała do przekazania Marta Nawrocka?

Marta Nawrocka przemówiła w Dzień Niepodległości

Marta Nawrocka opublikowała na swoim profilu na Instagramie kilka kadrów z obchodów Święta Niepodległości. Przy okazji podzieliła się tematycznym wpisem. Odniosła się do wolności i miłości do ojczyzny.

Ten dzień jest wyjątkowy dla każdego Polaka, a już w szczególności dla Pierwszej Damy.

107. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości 🇵🇱 Dziś z dumą celebrujemy dar wolności, wywalczony odwagą, niezłomnością i wielką miłością do Ojczyzny. Składamy hołd Bohaterom, którzy dla Biało-Czerwonych barw ponieśli największą ofiarę — oddali własne życie – napisała Marta Nawrocka.

 

