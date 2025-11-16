Choć do świąt zostało jeszcze kilka tygodni, to w powietrzu już powoli czuć ich wyjątkowy klimat. Wiele gwiazd nie czeka do grudnia i już w połowie listopada ubiera swoje choinki. Dla jednych to sposób na przedłużenie tego magicznego czasu, a dla innych tradycja i okazja, by wcześniej wprowadzić do domu świąteczną atmosferę. Tylko spójrzcie, u kogo już świąteczne drzewka zdobią domy.

Te gwiazdy już cieszą się choinkami w listopadzie

Na półkach ozdoby świąteczne pojawiły się już dawno. W niektórych sklepach jeszcze nawet przed Wszystkimi Świętymi. Migoczące lampki, stroiki, bombki i choinki od tygodni kuszą klientów, przypominając, że czas świątecznych przygotowań zbliża się wielkimi krokami.

Centra handlowe prześcigają się w dekoracjach, a sklepy prezentują coraz bardziej pomysłowe aranżacje, zachęcając do wczesnego kompletowania świątecznego wystroju. Dzięki temu wiele osób decyduje się nawet już w listopadzie rozpocząć przygotowania, aby jak najdłużej cieszyć się wyjątkowym klimatem grudniowych świąt.

Mimo że wielu uwielbia wcześnie wprowadzać do domu świąteczną atmosferę, zbyt wczesne ubieranie choinki wciąż pozostaje tematem budzącym spore emocje. Jedni uważają, że nie ma w tym nic złego. Inni natomiast podkreślają, że choinka powinna pojawić się dopiero w grudniu, a najlepiej tuż przed świętami, zgodnie z naszą tradycją. Temat ten nie raz już potrafił rozgrzać internet niemal tak samo, jak bożonarodzeniowe światełka w domach celebrytów.

Jedno jest pewne, obserwując media społecznościowe, trudno oprzeć się wrażeniu, że świąteczna gorączka rozpoczyna się coraz wcześniej. Idealnym przykładem jest m.in. autorka bestsellerów serii „365 dni”, czyli Blanka Lipińska, która w tym roku już wprowadziła do swoich wnętrza świąteczną aurę. Gwiazda postawiła na pokaźnych rozmiarów drzewko, ale za to z minimalistycznymi dekoracjami.

Kolejną zwolenniczką świątecznego nastroju jest również Anna Starmach. Kucharka i cukierniczka natomiast postawiła na dużo mniejsze drzewko, z lampkami oraz pięknymi dekoracjami bez przepychu. Pod zdjęciem z efektem finalnym pisała:

Jeśli mam do wyboru salon z choinką albo bez choinki, to wybór prosty!

Fanami świątecznego klimatu są również bez wątpienia sportowiec Akop Szostak i jego narzeczona Michalina. Para także od kilku dni cieszy się już ubraną choinką. Tutaj dominują czerwone kokardy i lizaki. Pod opublikowaną fotką znalazł się również podpis:

Do świąt zostało 49 dni! My już oficjalnie rozpoczęliśmy przygotowania! 🎄 Choinka stoi, więc pora na resztę świątecznych dekoracji. To będą nasze pierwsze wspólne święta i na pewno będą niezapomniane, bo oboje je uwielbiamy 😍 A wy kiedy zaczynacie dekorować dom?

I co wy na to? Listopadowa szaruga od razu jakby przyjaźniejsza…