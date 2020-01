Rozrywkowe talent show – „The Voice Kids” pozwala najmłodszym pasjonatom śpiewania rozwinąć skrzydła i wykazać się na scenie. Program emitowany jest na antenie TVP2. Uczestnicy biorący udział w muzycznej rywalizacji robią oszałamiające kariery na polskiej i międzynarodowej scenie muzycznej. Program wylansował Roksanę Węgiel, która uchodzi za jedną z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia. Teraz piosenkarka ma ogromną konkurencję. Pojawił się 13-latek, którego występ zachwycił jurorów. Sprawdźcie sami.

4-letnia córka Iwony Węgrowskiej jest już małą piosenkarką: Mamo, ja chcę do The Voice Kids

13-latek zachwycił jurorów „The Voice Kids”

Mówi się, że takiego talentu w „The Voice Kids” jeszcze nie było. Marcin Maciejczak ma zaledwie 13 lat, ale udało mu się podbić serca jurorów i publiczności. Mimo młodego wieku zaśpiewał bardzo wymagający utwór „I’ll Never Love Again” Lady Gagi i wykazał się dużą wrażliwością. Jurorzy nie potrafili ukryć zaskoczenia, gdy wysłuchali zaledwie początek piosenki.

Niesamowity! – powiedziała zszokowana Cleo Mam niedosyt tego jak śpiewasz – stwierdził Baron

Kim jest Marcin Maciejczak z „The Voice Kids”

13-letni Marcin Maciejczak pochodzi z liczącej niespełna 400 mieszkańców wsi Bartochów w województwie łódzkim. Jak zdradził, śpiewem interesuje się od ok. 6 lat. Chłopiec jest bardzo zmotywowany w tym co robi. W domowym zaciszu zajmuje się nagrywaniem telefonem klipów, tworzy do nich scenografie i sam je montuje. Mimo bardzo młodego wieku Marcin ma na koncie kilka scenicznych występów przed wielką publicznością. Bardzo lubi występować na scenie, gdzie jak sam powiedział – czuje się jak ryba w wodzie.

W jego marzeniach wspierają go rodzice, którzy przy okazji są również jego najwierniejszymi fanami.

Chcielibyśmy, żeby spełniły się jego najskrytsze marzenia – mówi tata Dominik.

Byłam na każdym występie Marcina. Każdy powodował gęsią skórkę i wywoływał łzy w oczach – wyznaje wzruszona mama Ewelina.

Sam Dawid Kwiatkowski nie mógł ukryć wzruszenia. Był pod ogromnym wrażeniem talentu, który skrywa tak młody chłopak.

Ręce mi się trzęsą po tym, co usłyszałem. Nie używam takich słów w tym programie, szczególnie na tym etapie, ale masz wielką szansę, żeby wygrać ten program. Naprawdę! – mówił oszołomiony Dawid Kwiatkowski

Cały występ Marcina będzie można usłyszeć już w najbliższą sobotę, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

pytanie

ZOBACZ WIĘCEJ:

Roksana Węgiel jest pod wrażeniem Dawida Kwiatkowskiego

Krajanka Dody wygrała The Voice; kim jest Alicja Szemplińska?

Roksana Węgiel chce być jak Freddie Mercury