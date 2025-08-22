Plejada gwiazd w „Awanturze o kasę” u Ibisza! Kurzajewski, Pavlović, Wachowicz, Szroeder… (FOTO)

Gwiazdy w programie "Awantura o kasę"

23 czerwca w studiu ATM nagrano specjalny odcinek „Awantury o kasę”. Udział w nim wzięły cztery wyjątkowe drużyny składające się z gwiazd, które walczyły o zdobycie jak największej sumy pieniędzy dla podopiecznych Fundacji POLSAT. Drużyna „halo tu polsat” walczyła o zwycięstwo z kolorem niebieskim, a w jej reprezentacji znaleźli się: Paulina Sykut-Jeżyna, Ewa Wachowicz, Maciej Kurzajewski i kapitan drużyny, Maciej Rock.