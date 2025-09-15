Zapomnieliśmy już o czasach, gdy zmiana kanału telewizyjnego wymagała podejścia do odbiornika. Nie sposób zaprzeczyć, że piloty poprawiły sposób obsługi telewizorów. Sprzęt jednak może zepsuć się albo zgubić. W takich chwilach nie trzeba panikować. Uniwersalny pilot TV rozwiąże problem!

Jeden pilot do wielu telewizorów

Uniwersalny pilot TV umożliwia sterowanie odbiornikami tak jak oryginalnym kontrolerem. Co najlepsze, takim sprzętem na ogół można sterować różnymi urządzeniami konkretnych producentów. Kwestia marki telewizora ma zasadnicze znaczenie. Z tego powodu przed zakupem trzeba sprawdzić, czy wybrany pilot będzie działał z odbiornikiem stojącym w domu.

Wiele modeli pilotów zastępczych ma wbudowaną bazę kodów obsługiwanych urządzeń i umożliwia łatwe programowanie. W zależności od potrzeb mogą to być piloty proste, wyposażone w podstawowe funkcje albo bardziej zaawansowane urządzenia umożliwiające sterowanie czymś więcej niż tylko zmianą kanałów i głośnością.

Zalety korzystania z pilota uniwersalnego

Piloty zastępcze zwykle są tanie, a przy tym funkcjonalne. W przypadku zgubienia oryginalnego kontrolera nie trzeba więc kupować drogiego zamiennika od producenta. Co więcej, jeśli w domu stoi więcej telewizorów (a zwykle tak jest), da się nimi sterować jednym pilotem. W tym przypadku użyteczność zależy jednak od wspomnianej zgodności z odbiornikami konkretnych producentów.

Takie piloty często mają prostszy układ przycisków, co ułatwia codzienną obsługę, szczególnie osobom mniej obeznanym z technologią. W sprzedaży nie brakuje też modeli mających mnóstwo przycisków do obsługi rozmaitych funkcji telewizorów. Sprzęty z funkcją uczenia się umożliwiają zaprogramowania wszystkich opcji, które do tej pory uruchamiano oryginalnym pilotem.

Jak działają piloty zastępcze?

Działanie pilotów uniwersalnych opiera się na nadawaniu sygnałów podczerwieni zgodnych z tymi, które wysyła oryginalny pilot. Wbudowana pamięć lub baza kodów pozwala pilotowi na obsługę wielu modeli sprzętu. W przypadku obecności funkcji uczenia się pilot odbiera sygnały z oryginalnego kontrolera i zapisuje je, by później samodzielnie je nadawać.

Programowanie pilotów może odbywać się ręcznie poprzez wpisanie kodów z listy producenta, automatycznie przez wyszukiwanie właściwego kodu lub poprzez tryb uczenia się z oryginalnego pilota. Dzięki temu realne jest idealne odwzorowanie wszystkich funkcji i przycisków.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze pilota uniwersalnego?

Przy wyborze pilota zastępczego ważna jest jego kompatybilność z posiadanym sprzętem. Należy sprawdzić, czy urządzenie obsługuje nie tylko odpowiednie marki, ale również modele odbiorników. Przydatne są również dodatkowe funkcje, takie jak możliwość zaprogramowania kilku urządzeń.

Kształt urządzenia i czytelność przycisków także wpływają na komfort użytkowania pilota. Poza tym warto mieć z tyłu głowy, że telewizję i treści dostępne na serwisach streamingowych często ogląda się przy świetle o niskim natężeniu albo w ciemności. Warto zatem sprawdzić, czy kontroler ma podświetlane przyciski.

Oryginalny czy zastępczy? Który pilot jest lepszy?

Piloty zastępcze coraz częściej dorównują oryginalnym sterownikom pod względem funkcjonalności i wygody użytkowania. W wielu przypadkach oferują prostszą konfigurację oraz możliwość obsługi kilku urządzeń z jednego kontrolera, czego oryginalne piloty często nie zapewniają.

Dzięki możliwości programowania i uczenia się pilot zastępczy może całkowicie zastąpić oryginalny sprzęt, nawet jeśli ten jest wyposażony specjalistyczne funkcje. Właśnie dlatego przed zakupem trzeba dokładnie przeczytać specyfikacje techniczne wszystkich wybranych pilotów uniwersalnych.

Uniwersalny pilot, pełna funkcjonalność telewizora

Pilot uniwersalny może w pełni zastąpić oryginalny kontroler. Dzięki prostej konfiguracji i szerokiej kompatybilności takie urządzenia są warte polecenia wszystkim posiadaczom telewizorów, niezależnie od modelu odbiornika. Wystarczy wybrać pilot dopasowany do danego sprzętu RTV, by odzyskać jego pełną funkcjonalność.

Materiał partnera