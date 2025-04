Tego na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” jeszcze nie było! W najbliższą niedzielę pary zatańczą polskie tańce narodowe. Zobaczymy krakowiaka, kujawiaka, mazura, oberka i poloneza.

Przygotowania idą pełna parą i są naprawdę trudne, bo tym razem choreografia to wyzwanie nie tylko dla gwiazd ale i dla tancerzy. Ale to niejedyna nowość. W programie pojawi się też ekspert, który oceni narodowe wykonania. Nie będzie przyznawał punktów, ale jego ocena może mieć wpływ na opinię jury. Dodatkową trudność może stanowić… ubranie. Pary zatańczą bowiem w oryginalnych ludowych strojach.

Cały ósmy odcinek najpopularniejszego show w Polsce będzie poświęcony folkowi. Pary zatańczą po dwie choreografie. Oprócz tańców stricte narodowych zobaczymy tez tańce towarzyskie przygotowywane do utworów w stylu folk takich artystów jak Enej czy Cleo. Te tańce pary wykonają już w „zwykłych” strojach tanecznych.

Do tańców tradycyjnych przygotowuje uczestników Andrzej Wołosz – dyplomowany instruktor tańca i choreograf specjalizujący się w Polskich Tańcach Regionalnych i Narodowych. Współpracował przy tworzeniu wielu występów i programów dla Ludowego Zespołu Artystycznego PROMNI, prezentowanych na największych scenach w kraju i za granicą.

To właśnie on będzie ekspertem, który oceni wykonane przez pary tańce i sprawdzi „ile oberka jest w oberku”. Jego opinię usłyszymy tuż przed przyznaniem punktów przez jurorów. Jak zapowiada, będzie brał pod uwagę nie tylko to, co wszyscy zobaczymy w telewizji w niedzielny wieczór, ale też całą pracę, jaką para wykonała podczas wielogodzinnych treningów.

U mnie wszyscy dostaną 10 na 10 za samo podjęcie rękawicy. Chcemy odczarować polski folklor. Wszyscy nasi sąsiedzi są dumni ze swoich tradycyjnych tańców, ludzie znają tańce ze swoich regionów, a my, Polacy się tego wstydzimy. Nie ma edukacji jest dystans. Warto to zmienić – mówi Andrzej Wołosz.

Z powodu przerwy świątecznej pary miały na przygotowania więcej czasu niż zwykle. Jednak materia, z którą się mierzą jest dużo trudniejsza, niż dotychczas. Nic dziwnego, że pary poświęcają na treningi bardzo dużo czasu.

Przygotowanie idą dobrze, każdy chce dać z siebie wszystko. Daria Syta żartowała na Instagramie, że wreszcie komuś udało się wykończyć Filipa i Agnieszkę. „Zamordowałem” ich krakowiakiem – śmieje się Andrzej Wołosz.

Andrzej Wołosz zdradza, że oprócz krakowiaka i poloneza zobaczymy kujawiaka, mazura i oberka:

Nareszcie w Tańcu z Gwiazdami będziemy oglądać choreografie, które zajmą cały parkiet. Nasze narodowe tańce są przestrzenne, tańczy się je z rozmachem. Każdy z nich opowiada inną historię między tancerzami i jest utrzymany w innym charakterze – mówi choreograf.

Efekty morderczych treningów naszych gwiazd zobaczymy już w niedzielę.