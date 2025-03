Aneta Zając znana głównie z serialu “Pierwsza miłość”, gdzie toczy się życie bohaterów pochodzących z Wrocławia i Wadlewa. Ostatnio serial świętował 20-lecie, podczas jubileuszowego odcinka serialowa Marysia wzięła ślub. Wówczas uwagę przykuł nowy wygląd aktorki.

Jak się okazuje, Aneta Zając szybko zdecydowała się sprawdzić, co jest wynikiem przytycia. Wybrała się na badania, a lekarze od razu postawili Anecie diagnozę, o której poinformowała fanów na Instagramie. Już trzy miesiące później pojawia się po spektakularnej metamorfozie.

Jak można się domyślać, wzrost na wadze była wynikiem choroby, ale Zając szybko wdrożyła leczenie, do tego ciężkie trening i znów wygląda rewelacyjnie. Aktorka w najnowszym poście zestawiła dwa zdjęcia – ze stycznia i marca, na których widać ogromną zmianę.

„Marzec 2025 vs. styczeń 2025. Dwa zdjęcia – ta sama postać, ten sam serial… ale ja – trochę inna” – zaczęła.

Tłumaczy, że jest bardzo wdzięczna sobie, że poszła na badania i zawalczyła o siebie:

„Patrzę na siebie ze stycznia i mam ochotę mocno przytulić tamtą Anetę. Podziękować, że znalazła w sobie siłę, by zrobić potrzebne badania, poszukać specjalistów i zawalczyć o siebie. Dzięki niej dziś jestem tu, gdzie jestem. Odpowiednia diagnoza i wsparcie bliskich, rodziny i przyjaciół, potrafi dać ogromną siłę. Tego dzisiaj jestem pewna i za to jestem ogromnie wdzięczna”.

To nie koniec tej drogi, ale idę dalej- silniejsza i spokojniejsza.

Jeśli ktoś z Was właśnie stoi w miejscu, w którym ja byłam wtedy – przytulam mocno i trzymam kciuki. Bo już pierwszy krok to wielka wygrana – podkreśliła Aneta Zając.