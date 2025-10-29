Klaudia El Dursi od kilku lat należy do najpopularniejszych postaci w polskim show-biznesie. Szeroką rozpoznawalność zyskała dzięki udziałowi w 8. edycji programu „Top Model”, a dziś jest jedną z najbardziej lubianych influencerek w kraju. Prywatnie modelka od dawna marzyła o córeczce i w końcu jej marzenie się spełniło.

Klaudia El Dursi zdradziła imię córeczki. Fani oczarowani wyjątkowym wyborem

Imię z przypadku czy znak z nieba?

Celebrytka, która wychowuje dwóch nastoletnich synów i z ogromną radością poinformowała, że na świecie pojawiła się jej trzecia pociecha. W ciąży Klaudia El Dursi regularnie dzieliła się swoimi doświadczeniami z obserwatorami na Instagramie i w cyklu w „Dzień dobry TVN” pokazując kulisy przygotowań do porodu.

Choć fani długo zastanawiali się, jakie imię wybierze dla swojej córeczki to dopiero pod koniec września modelka zdradziła, że dziewczynka otrzymała imię Carmen. Wiele osób sądziło, że zainspirowała ją słynna opera Georges’a Bizeta, ale jak się okazało historia jest znacznie bardziej niezwykła.

Opera Nova w Bydgoszczy miała decydujący głos w kwestii imienia. Na budynku, który widzimy z okna każdego dnia, zawisł ogromny billboard z napisem „Carmen”. Pomyślałam wtedy: „to znak” – wyznała z uśmiechem w „Dzień dobry TVN”.

Syn Klaudii El Dursi zapozował z tajemniczą blondynką! Komentarze znajomych nie pozostawiają złudzeń

Podczas wizyty dziennikarzy śniadaniówki w jej domu Klaudia opowiedziała o codzienności z małą Carmen. Zdradziła, że jej starsi synowie, Jan i Dawid, są zachwyceni rolą starszych braci i chętnie pomagają przy siostrzyczce.

Mam ogromne wsparcie w chłopcach. Są bardzo dojrzali, a przy tym niesamowicie opiekuńczy – mówiła dumna mama.

Klaudia El Dursi nie miała łatwego dzieciństwa. Ojciec porwał jej siostrę!