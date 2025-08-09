Pod koniec lipca Klaudia El Dursi przeżyła jedno z najpiękniejszych wydarzeń w życiu, na świecie pojawiło się jej długo wyczekiwane dziecko. Była prowadząca programu „Hotel Paradise” powitała córeczkę, którą chętnie pokazuje na zdjęciach w mediach społecznościowych.

Nowo narodzona córeczka jest trzecim dzieckiem Klaudii. Celebrytka wychowuje również dwóch synów: 16-letniego Dawida, pochodzącego z wcześniejszego związku, oraz 11-letniego Jana, którego ojcem jest obecny partner modelki, Jacek.

Tymczasem Dawid, pierworodny syn El Dursi, coraz częściej pojawia się w mediach społecznościowych, zarówno na profilach mamy, jak i we własnych publikacjach. Nastolatek prowadzi konto na Instagramie, które obserwuje już ponad 17 tysięcy osób. W ostatnim poście pochwalił się zdjęciami z koncertu Kendricka Lamara, na których towarzyszy mu tajemnicza blondynka.

Fanka Drake pojechała na Kendricka 😘 – napisał pod postem.

W komentarzach pojawiły się sugestie, że młoda kobieta to jego dziewczyna. Internauci nie szczędzili czułych określeń: „Misie”, „Moje słodziaki”, „Ulubieni”. Swoje wsparcie okazała również babcia Dawida, Bożena El Dursi, która zostawiła pod zdjęciami trzy serduszka.