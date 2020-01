O Dawidzie Kubackim (29 l.) będzie teraz głośno. Polski skoczek, jako trzeci po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu, wygrał Turniej Czterech Skoczni. O jego zwycięstwie w sezonie 2019/2020 mówi się nie tylko w Polsce, ale też za granicą i nie ma się co dziwić, bo to naprawdę duże osiągnięcie. Nie każdy jednak żyje sportem i niektórych bardziej od zawodowych sukcesów interesuje życie prywatne skoczka. Co wiadomo o Dawidzie Kubackim?

Kim jest Dawid Kubacki – wiek, miejsce urodzenia, waga, wzrost

Dawid Kubacki, który jest zawodnikiem klubu Wisła Zakopane i członkiem kadry narodowej, urodził się 12 marca 1990 roku w Nowym Targu. Kubacki jest jednym z wyższych skoczków naszej reprezentacji – ma 180 centymetrów wzrostu i waży zaledwie 64 kilogramów.

Dawid Kubacki – ślub, wesele, żona, dzieci

Wszystkie panie zauroczone Dawidem będą niepocieszone. Skoczek jest od wielu lat zajęty i jak widać miłość kwitnie, bo w 2018 roku, podczas wspólnych wakacji w Egipcie oświadczył się swojej ukochanej. Już rok później – w maju – poślubił Martę Majcher. Ceremonia zaślubin odbyła się w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej we wsi Bachledówka na Podhalu. Na weselu para młoda swój pierwszy taniec wykonała do piosenki „Willow” Jasmine Thompson. Żona Dawida Kubackiego również kocha sport. Tak jak skoczek studiowała na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, a w latach 2009-2015 uprawiała szermierkę. Dawid i Marta na razie nie doczekali się dzieci.

Dawid Kubacki – Instagram

Dawid Kubacki choć jest bardzo zajęty, to ma czas na prowadzenie konta na Instagramie. A co na nim pokazuje? Chyba nikt się nie zdziwi, że najwięcej fotek jest z różnych zawodów, z innymi skoczkami, ale Kubacki publikuje też zdjęcia z żoną Martą.

