To znani polscy kabareciarze zaczęli wyprawiać w samolocie. Sceny na pokładzie

Po ostatniej aferze w samolocie do sieci trafiło kolejne viralowe nagranie z pokładu samolotu z polskimi gwiazdami w roli głównej. Ludzie łapią się za głowę.

Daniel Martyniuk urządził awanturę na pokładzie samolotu

Daniel Martyniuk, mający na koncie wiele mniejszych i większych afer ostatnio znalazł się w ogniu krytyki, gdy podróżując z Hiszpanii do Polski na chrzciny swojego synka Florianka stanął w centrum wielkiej afery na pokładzie samolotu.

Daniel Martyniuk zrobił awanturę o piwo w samolocie lecącym właśnie z Malagi do Warszawy. (…) Samolot musiał przymusowo lądować w Nicei. Martyniuk został wyprowadzony przez policję – relacjonował dla Pudelka jeden ze świadków.

Kłótnia odbiła się szerokim echem, a media jeszcze długo pisały o skandalu z udziałęm syna gwiazdy disco-polo.

