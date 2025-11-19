To znani polscy kabareciarze zaczęli wyprawiać w samolocie. Sceny na pokładzie
Po ostatniej aferze w samolocie do sieci trafiło kolejne viralowe nagranie z pokładu samolotu z polskimi gwiazdami w roli głównej. Ludzie łapią się za głowę.
Daniel Martyniuk urządził awanturę na pokładzie samolotu
Daniel Martyniuk, mający na koncie wiele mniejszych i większych afer ostatnio znalazł się w ogniu krytyki, gdy podróżując z Hiszpanii do Polski na chrzciny swojego synka Florianka stanął w centrum wielkiej afery na pokładzie samolotu.
Daniel Martyniuk zrobił awanturę o piwo w samolocie lecącym właśnie z Malagi do Warszawy. (…) Samolot musiał przymusowo lądować w Nicei. Martyniuk został wyprowadzony przez policję – relacjonował dla Pudelka jeden ze świadków.
Kłótnia odbiła się szerokim echem, a media jeszcze długo pisały o skandalu z udziałęm syna gwiazdy disco-polo.
ZOBACZ TAKŻE: Daniel Martyniuk obraża własne dziecko. Tak mówi o córce, że włos się jeży
Po raz kolejny gwiazda zrobiła scenę na pokładzie samolotu
Jednak życie Daniela na pewien czas się uspokoiło – po chrzcinach synka oddał się roli ojca i jak mogło się wydawać – prowadził szczęśliwe życie rodzinne. Niestety – w ostatnich dniach coś się popsuło, a syn Zenka znów zaczął publikować w internecie wyjątkowo niesmaczne posty.
Teraz do sieci trafiło kolejne nagranie z samolotu – z kim innym w roli głównej. „Grupa MoCarta” to niezwykle popularny kwartet smyczkowy znany ze swojej wyjątkowej działalności muzycznej i kabaretowej. Zespół w składzie: Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bolesław „Bolek” Błaszczyk od lat działa na scenach w całej Polsce. To właśnie zachowanie tych muzyków na pokładzie samolotu tym razem przykuło uwagę internautów.
ZOBACZ TAKŻE: Daniel Martyniuk odcina się od rodziny. Przekazał, co zaszło, gdy wrócił do Polski
Polscy muzycy zszokowali wszystkich pasażerów samolotu
W ramach wyjątkowego podziękowania za udany lot członkowie grupy zaśpiewali stewardessie wielki przebój z repertuaru legendarnego Eugeniusza Bodo „Tyle miłości” i wręczyli czekoladki.
Tak zaśpiewaliśmy Stewardesie z Lufthansy – podpisano nagranie.
Stewardessa nie spodziewała się takiego gestu – zwłaszcza że nie znała nawet języka polskiego.
Tyle miłości znajdziesz w sercu mem, znajdziesz w sercu mem, dziewczyno. Skarby uczucia cicho drzemią w niej – zaśpiewali jej pasażerowie.
Komentarze zalane zostały zachwytami, nie brakuje też głosów, że nagranie powstało w kontrze do kontrowersyjnej afery z udziałem młodego Martyniuka.
- „Dziewcino” najładniej zabrzmiało.
- Mam nadzieje, ze kiedyś i dla mnie tak pięknie zaśpiewacie!
- Fajni panowie.
- Ach, panowie amanci.
ZOBACZ TAKŻE: Żona Daniela Martyniuka opublikowała wymowny post z synkiem. Czyżby to odpowiedź na małżeński kryzys? (FOTO)