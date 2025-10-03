Nie da się ukryć, że w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Daniela Martyniuka wiele się dzieje. Najpierw tajemnicze i kontrowersyjne wpisy, w tym mocne słowa i zarzuty względem swojej żony. Później wydawałoby się, że wszystko wróciło do normy i znów pojawił się dwuznaczny post. Tym razem to żona Daniela dodała wpis i zdjęcia, które wyrażają więcej niż tysiąc słów.

Szokujące sceny u Martyniuków. Synowa rzucała jedzeniem po ścianach

Żona Daniela Martyniuka publikuje kadry z synem i wzruszający wpis

Daniel Martyniuk to syn jednego z najpopularniejszych muzyków disco polo, Zenka Martyniuka. W sieci wciąż głośno jest o nim, ale nie za sprawą popularności jego ojca, a swoich wybryków. Nie da się ukryć, że Daniel ma skłonności do wywoływania kontrowersji, których ostatnio nie zabrakło poprzez mocne wpisy w social mediach.

Daniel Martyniuk napisał rozczulający komentarz do żony. Czyżby topór wojenny został zakopany?

Daniel Martyniuk najpierw publikował niepokojące nagrania z wody, później mówił o pewnym ośrodku i problemach psychologicznych, aż w końcu dostało się jego żonie Faustynie. Młody Martyniuk m.in. żądał od swojej ukochanej publicznych przeprosin czy zarzucał jej kupno doktoratu.

Po zgrzytach jednak niedługo później wydawałoby się, że wszystko wróciło do normy, bo małżonkowie znów zaczęli pisać sobie urocze komentarze w stylu: „Cieszymy się oboje, że pracujesz, starasz się, też kochamy Cię i tęsknimy. Jesteś dla nas ważny”. A młody Martyniuk jakiś czas temu opublikował wielkiego misia z róż z podpisem: „To dla Ciebie Faustynko”.

Niestety czar prysł w momencie kiedy Daniel kilka dni temu dodał post ze zdjęciem obrączki i kolejnym tajemniczym wpisem: „Zniszczyć i zapomnieć natychmiast za to wszystko”. To wystarczyło, aby rozbudzić plotki o ich ponownym kryzysie w małżeństwie.

Rodzina próbuje wysłać Daniela Martyniuka na ODWYK! „A i tak nie dają sobie ze mną rady”

Faustyna jednak do tej pory nie wdawała się w medialne przepychanki z mężem, ale teraz pojawił się dość wymowny post z sesją zdjęciową z małym Florianem. Urocze kadry mamy z synkiem od razu rozczuliły i zachwyciły obserwatorów, ale zabrakło na nich Daniela, co spowodowało, że internauci zaczęli doszukiwać się teorii o kryzysie.