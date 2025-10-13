Podczas niedzielnego odcinka „Tańca z Gwiazdami” na parkiecie pojawili się najbliżsi uczestników. To zdecydowanie jeden z najważniejszych momentów programu dla walczących o kryształową kulę gwiazd.

Marcin Rogacewicz zatańczył z mamą. Nie mieli kontaktu przez 12 lat

W piątym odcinku programu, Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz zatańczyli eleganckiego walca z mamą aktora. Panią Ewą zachwycała się nawet Iwona Pavlović. Co ciekawe, jak się okazało, Rogacewicz i jego mama nie mieli kontaktu przez ponad dekadę.

Ciężko mi to było przejść, to był bardzo trudny okres, chodziłam nawet na terapię, żeby to zrozumieć. Teraz odzyskałam syna i budujemy swoje relacje na nowo – mówiła w przygotowanym wcześniej materiale rodzicielka Rogacewicza.

Po emocjonalnym występie, podczas którego pani Ewa tuliła Marcina, ten nie krył wzruszenia i łez. W materiale wyemitowanym na chwilę przed ich występem, aktor przyznał, że kontakt z mamą stracił, ponieważ „uległ manipulacji”:

Jakie szczęście, że odzyskałem mamę po dwunastu latach – dodał.

Tomasz Wygoda komentuje relację Rogacewicza i jego mamy: „Rodziny się na siebie obrażają”

W trakcie rozmowy z Kozaczkiem, Tomasz Wygoda, odniósł się do historii Rogacewicza i pani Ewy:

Mam zrozumienie do tego, ponieważ żyję i widzę różnego rodzaju sytuacje w bliskim moim kręgu. Przecież żyjemy w rodzinach. Przecież rodziny się na siebie obrażają. Czym bardziej bliscy przyjaciele, tym bardziej nie mogą wybaczyć zdrady – mówił juror.

Jak dodał, według niego to właśnie rodzina jest „zalążkiem najpiękniejszych rzeczy, ale także najbardziej trudnych i traumatycznych”, ponieważ to właśnie na rodzinie i przyjaciołach należy nam najbardziej.

Jeśli my, albo tak nam się wydaje, jesteśmy przez nich zdradzeni, niezrozumiani, opuszczeni, to nie możemy im wybaczyć. Czy my karamy te osoby? Nie. Karamy siebie, że przez 12 czy ileś lat, ktoś musiał żyć z nienawiścią. Życzmy każdemu, żeby ludzie sobie mogli podać ręce, jak najszybciej i żeby żyli życiem, a nie czymś wyobrażonym, co nie istnieje – podsumował Tomasz Wygoda.

Wskazał też, że według niego cała trójka wykonała bardzo dobry występ, a rodzinny odcinek, to moment, w którym na wierzch powinny wychodzić wszelkiego rodzaju emocje oraz miłość.