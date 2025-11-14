Joanna Przetakiewicz to jedna z najpopularniejszych osobowości w polskim show-biznesie, która na swoim koncie ma wiele sukcesów. Celebrytka w ostatnim wywiadzie zdradziła m.in. jakie zarobki pozwoliłby Polakom na godne życie.

Joanna Przetakiewicz o pracy i zarobkach Polaków

Joanna Przetakiewicz, to polska projektantka mody, przedsiębiorczyni oraz założycielka i domu mody „La Mania”. Ostatnio zaangażowała się również w akcję „Nie!Wypaleni”, której celem jest pomoc Polakom w walce z wypaleniem zawodowym.

Celebrytka nie ukrywa, że sama jest dość pracowitą osobą, która właśnie ciężką pracą osiągnęła sukces. Przy okazji nowego projektu podczas ostatniej rozmowy z „Faktem” zwróciła również pamięcią do czasów po narodzinach trzeciego syna, gdzie miała wówczas ogromne wyzwania.

Bardzo często wypalenie zawodowe jest po prostu wypaleniem życiowym. Składa się na to wiele sytuacji, wiele obciążeń, wiele presji. (…) Gdybym wtedy wiedziała to wszystko, co wiem dzisiaj, ujęłabym sobie mnóstwo smutku, bezradności, braku sił. (…) Uważałam, że to, co czuję, to jest niewdzięczność i wstyd. Nie wzięłam pod uwagę tego, że ja po prostu zasuwam 18 godzin na dobę – mówiła Przetakiewicz.

Joanna Przetakiewicz o Polakach

Joanna podczas tej rozmowy wysnuła też dość zaskakująca teorię dotyczącą naszego społeczeństwa. Projektanta twierdzi, że choć żyje nam się coraz lepiej i jak mamy więcej, to tym mniej potrafimy się z tego cieszyć.

Polacy zarabiają coraz więcej. Mamy sytuację, że żyje się nam bardziej komfortowo, ale jest to bardzo złudne. Dlaczego? Teoretycznie mamy więcej, chcemy też coraz więcej, ale cieszymy się coraz mniej. Mamy coraz więcej obowiązków i coraz mniej czasu – mówiła Przetakiewicz.

Tyle trzeba zarabiać, by godnie żyć

Celebrytka podała również konkretną kwotę, która jej zdaniem pozwala na godne życie i utrzymywanie się w stolicy. Mimo wszystko podsumowała, że jesteśmy fascynującym zjawiskiem gospodarczym, a Polacy naprawdę dobrze dają sobie radę w życiu i finansowo.