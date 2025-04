Program „The 50” trwa w najlepsze, a z odcinka na odcinek nie brakuje emocji. Porażki, spiski, sojusze i niespodziewane zwroty akcji, to coś z czym przychodzi mierzyć się influencerom. Tym razem najnowszy odcinek przyniesie kolejne dramy, a ta największa będzie toczyć się pomiędzy Bilguunem Ariunbaatarem, a częścią grupy na czele z Pawłem Tyburskim.

Bilguun Ariunbaatar obiektem ataku w programie „The 50”

Program „The 50” emitowany na platformie Prime Video, to pierwsze tego typu reality show, gdzie w jednym miejscu spotyka się aż 50 najgorętszych nazwisk ze świata show biznesu i internetu. Uczestnicy walczą nie tylko o przetrwanie, ale także dla swoich fanów, spośród których jeden zdobędzie główną nagrodę pieniężną, a jej wysokość zależeć będzie od zaangażowania uczestników w grę i postawione im wyzwania.

Nie da się ukryć, że stawka nie jest mała, a każdy chce być jak najlepszy. Co za tym idzie? Presja i konkurencja, przez co lojalność i przyjaźnie spadają na drugi plan. W nadchodzącym odcinku po odbyciu jednego z zadań, Paweł Tyburski nie wyrzymał i naskoczył na Bilguuna Ariunbaatara posądzając go o zdradę.

Ja głosowałem na swoich ludzi, słuchaj synek(…). Jesteś dla mnie synek, bo jesteś dla mnie niedojrzały emocjonalnie skoro robisz takie rzeczy, rozumiesz? Będąc szpiegiem wogóle trzeba mieć charakter do tego żeby być, móc wogóle taką osobą. Wiesz o co mi chodzi? Ja takmi ludźmi się nie chcę po prostu otaczać (…). Nam jest bardzo smutno, że zostaliśmy zdradzeni – powiedział ostro Paweł Tyburski.

Później doszło do kolejnej konkurencji, gdzie Bilguun za zamkniętymi drzwiami musiał zmierzyć się z czerwono-białymi krążkami, blokując przeciwnika. Był to dla niego koljeny test, ale niestety nie podołał. Po ukończonym zadaniu grupa zmówiła się na Bilguuna i zarzuciła mu, że ten wcześniej sprzedał kolegę, a w tej konkurencji przegrał, co skutkowało utratą pieniędzy na ich koncie.

Bilguun poczuł się osaczony przez resztę uczestników i w tamtym momencie nie było mu wogóle do śmiechu. Ariunbaatar wyznał wprost, że powoli czuje się jakby się nad nim znęcali.

Spodziewam się gnebienia wręcz, co jest mega słabe (…). Wydaje mi się, że no chłopaki totalnie za mocno zareagowali i to jest zbędnę takie rzucanie poduszkami z premedytacją. To jest takie typowe huligaństwo, taki bullying tak zwany – mówił Bilguun.

Czyżby udział w tym programie przerósł Bilguuna?