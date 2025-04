Ata Postek i Mini Majk poznali się na planie reality show Amazon Prime Video „The 50”. Influencerzy w programie poczuli do siebie miętę i od razu zaczęli się sobą bliżej interesować. W pewnym momencie doszło między nimi nawet do romantycznej wymiany zdań. Ata Postek bez chwili zastanowienie skomplementowała Mini Majka i zwróciła uwagę na jego oczy. Mimo że ich romans niedawno się skończył, to specjalnie dla was odkrywamy kulisy ich romantycznej relacji, która nawiązała się w programie dostępnym w serwisie streamingowym.

Ata Postek znana widzom z programu „Hotel Paradise” poczuła nić sympatii do Mini Majka. Okazuje się, że ich romantyczna relacja nawiązała się w programie „The 50”, gdzie w trakcie jednego z zadań, influencerka obdarowała niskorosłego mężczyznę pięknym komplementem:

Masz najpiękniejsze oczy, jakie kiedykolwiek widziałam. Twoja była tego nigdy ci nie powiedziała, bo to jakaś wredna człowieczyca była — powiedziała Ata Postek. Po tych słowach Mini Majk pocałował kobietę w czoło.

