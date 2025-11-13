Szymon Hołownia to znana postać zarówno w branży polskiego show-biznesu, jak i polityki. Teraz ujawniono, czego się dorobił i w jakim stopniu wyceniany jest jego majątek. Kwota może być dla wielu zaskoczeniem.

Szymon Hołownia żegna się ze stanowiskiem Marszałka Sejmu

Szymon Hołownia szerszej publice dał się poznać, pracując w show-biznesie. Swoją karierę zaczynał najpierw jako dziennikarz i publicysta. Największą popularność zdobył jako współprowadzący program „Mam Talent!”, który prowadził przez lata wraz z Marcinem Prokopem. To właśnie ta praca sprawiła, że przez długi czas kojarzył się jako zabawny i dowcipny prezenter.

W pewnym momencie Szymon Hołownia postanowił spróbować swoich sił w polityce. W 2019 roku ogłosił start w wyborach prezydenckich 2020, a po kampanii założył ruch Polska 2050, który później przekształcił się w partię polityczną. Choć nie udało mu się wygrać w wyborach prezydenckich, to 13 listopada 2023 roku został Marszałkiem Sejmu, zwyciężając już w pierwszym głosowaniu.

Warto dodać, że Hołownia po dwóch latach pełnienia tej funkcji traci stanowisko Marszałka Sejmu. Umowa zakładała, że po upływie tego czasu funkcję przejmie członek innej partii koalicyjnej, a konkretnie Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. Umowa koalicyjna przewiduje rotację na stanowisku Marszałka Sejmu, zatem nie jest to decyzja wynikająca z kryzysu, ale część uzgodnionego planu. Warto dodać, że Hołownia, nie traci pracy a, wciąż pozostaje posłem.

Na tyle wyceniany jest majątek Szymona Hołowni

Szymon Hołownia przez lata był znaną postacią w show-biznesie, a obecnie w polityce. Okazuje się, że na przestrzeni lat dorobił się majątku, którego główną część zajmują nieruchomości, które są we współwłasności z żoną. Jego dom wyceniany jest na 2,9 mln zł. Ma także mieszkanie o wartości 1,62 mln zł. oraz siedlisko szacowane na 554 tys. zł.

Co ciekawe, jego majątek wciąż obciążają zobowiązania kredytowe. W swoich oświadczeniach majątkowych polityk ma systematyczną spłatę dwóch kredytów hipotecznych zaciągniętych na dom oraz na mieszkanie. To dowodzi, że nawet wysokie dochody uzyskiwane w mediach i show-biznesie nie uchroniły Hołowni przed koniecznością zaciągania kredytów w celu utrzymania i zarządzania swoim majątkiem.

Warto dodać, że majątek, ujawniany w corocznych oświadczeniach poselskich pozostaje stabilny, choć w ostatnich dwóch latach widać zmiany w poziomie oszczędności i zobowiązań.