To miał być romantyczny finał jednej z najgłośniejszych historii miłosnych polskiego show-biznesu, ale nie obyło się bez echa przeszłości. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który odbył się 25 października, znów przywołał temat Marcina Hakiela. Po jego chłodnym komentarzu głos zabrała jego obecna partnerka, Dominika Serowska.

Marcin Hakiel wbija szpilę byłej żonie! O ślubie Cichopek mówi tylko jedno: „Wierności, wolności”

Partnerka Hakiela przerywa milczenie po ślubie Cichopek

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń roku. Ceremonia odbyła się z rozmachem w luksusowym hotelu, a wśród gości pojawiły się takie nazwiska jak Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler czy Aleksander Sikora. Mimo że młoda para promieniała szczęściem, media natychmiast zaczęły zadawać jedno pytanie: jak na to wszystko zareaguje były mąż aktorki, Marcin Hakiel?

W rozmowie z Telemagazynem tancerz zachował spokój i dystans, czym zaskoczył nawet swoich fanów.

Mnie to nie rusza. Co tam można życzyć? Wierności, wolności. Niech się bawią – powiedział Hakiel.

Niebywałe co Hakiel zrobił w reakcji na ślub Cichopek. Nawet w taki dzień nie mógł sobie darować

Na tym jednak temat się nie zakończył. Kilka dni później głos zabrała Dominika Serowska, obecna partnerka tancerza. W rozmowie z reporterem Plotek.pl, na planie programu „99 – Gra o wszystko. VIP”, postanowiła odnieść się do medialnego szumu wokół ślubu Cichopek i Kurzajewskiego.

Wiadomo, że będą takie zagadywanki. Marcin ma do tego od dawna ogromny dystans – powiedziała spokojnie.

Jak dodała, oboje są już przyzwyczajeni do tego typu pytań, ale medialne emocje zaczynają ich zwyczajnie męczyć. Przyznała, że absolutnie się tym, nie interesują i nie śledzą doniesień z życia Kasi Cichopek.

My się tym naprawdę nie interesujemy i mi nie jest przykro, jemu też nie jest przykro. Po prostu wiemy, że media tak działają, aczkolwiek jesteśmy już trochę zmęczeni pytaniami– dodała.

W dalszej części rozmowy pozwoliła sobie na komentarz, który wielu uznało za najbardziej dosadny w całej tej historii. Słowa Marcina Hakiela były mocne, ale Dominika pozwoliła sobie wspomnieć o Kasi.

Byłej nikt nie pyta o nas, bo sobie to pewnie zastrzegła. My też byśmy woleli być niepytani – stwierdziła bez ogródek.

Nowy rozdział w życiu Marcina Hakiela

Choć ślub byłej żony na chwilę przypomniał o dawnych emocjach, dziś życie Marcina Hakiela wygląda zupełnie inaczej. Tancerz ułożył sobie życie u boku Dominiki Serowskiej, z którą tworzy zgrany i spokojny związek. Oboje pojawiają się coraz częściej razem w mediach – tym razem w kontekście zawodowym.

W przyszłym roku widzowie zobaczą ich aż w dwóch produkcjach. Dominika wystąpi w trzecim sezonie programu „Królowa przetrwania” w TVN7, a Marcin i Dominika wspólnie pojawią się w nowej edycji „99 – Gra o wszystko” emitowanej w TTV.

Wygląda na to, że oboje postanowili skupić się na rozwoju, pracy i spokoju, zamiast wracać do przeszłości, która od dawna nie ma dla nich znaczenia.

Marcin Hakiel już komentuje ślub Cichopek. Poszła krótka riposta!