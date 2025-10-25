Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie sakramentalne „tak”. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu w końcu sformalizowała swój związek, czym wywołała ogromne poruszenie wśród fanów i mediów.

Cichopek i Hakiel vs Smaszcz i Kurzajewski. Tak wyglądały ich pierwsze śluby! Poznajecie tych nowożeńców? (FOTO)

Marcin Hakiel w dniu ślubu publikuje TO…

Ślub odbył się w kameralnej, ale niezwykle eleganckiej oprawie. Para postawiła na prywatność i romantyczny klimat. Wśród zaproszonych gości pojawiły się znane twarze, m.in. Joanna Kurska oraz Monika Pyrek, które jako jedne z pierwszych przybyły na miejsce ceremonii.

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek prowadzą otwartą wojnę. Nie uwierzycie, o co się spięli!

Z racji tego, że to wielkie wydarzenie medialne, dziennikarze przypomnieli, jak wyglądał pierwszy ślub Katarzyny Cichopek z Marcinem Hakielem. Ceremonia odbyła się 20 września 2008 roku w góralskim klimacie. Wówczas panna młoda postawiła na kreacje od Maciej Zienia.

Tak wyglądała pierwsza suknia ślubna Katarzyny Cichopek! Jak będzie tym razem?

Podczas gdy Katarzyna Cichopek przygotowywała się do swojego wielkiego dnia, Marcin Hakiel postawił na rodzinny spokój. Na Instagramie zamieścił zdjęcie małego Romeo, odpoczywającego w łóżku rodziców.

Tancerz i jego partnerka Dominika właśnie wrócili z planu programu „99- gra o wszystko”. Po intensywnym dniu pracy wybrali to, co najważniejsze, bliskość i wspólny czas z synem.