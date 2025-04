Nagła śmierć jednego z członków zespołu „One Direction”, Liama Payne’a wstrząsnęła całym światem. Do dziś jego odejście pozostawia ogromny ból w sercach wszystkich fanów i jego bliskich. Szczególnie jest to bolesne doświadczenie dla Kate Cassidy, dziewczyny muzyka. Teraz w jednym z wywiadów zdobyła się na szczere wyznanie i zdradziła, jak wyglądała ich ostatnia rozmowa.

Dziewczyna Liama Payne’a udzieliła pierwszego wywiadu po jego śmierci… Miała przy sobie tajemniczą pamiątkę

Poruszające wyznanie ukochanej Liama Payne’a na temat ich ostatniej rozmowy

Tragiczna śmierć Liama Payne’a w październiku 2024 roku poruszyła nie tylko cały rynek muzyczny, ale również jego liczne grono fanów i wszystkich, którym był znany i lubiany. Jak wykazało śledztwo, artysta spadł z balkonu hotelowego w Buenos Aires, a w tym czasie w jego organizmie znajdował się koktajl narkotyków i alkoholu.

Liam przez ostatnie dwa lata przed śmiercią był związany z Kate Cassidy. Para planowała wspólną przyszłość, a w jednym ze swoich postów dziewczyna ujawniła, że rozmawiali nawet o ślubie. Niestety ich historia nie kończy się „happy endem”, a marzenia o wspólnej przyszłości rozmył tragiczny wypadek.

Ukochana Payne’a długo milczała po jego śmierci, jednak teraz zdobyła się na odwagę udzielając poruszającego wywiadu w rozmowie z Jaye’m Shetty w podkaście „On Purpose”. Kate zdradziła m.in., jak wyglądała ich ostatnia rozmowa. Aż trudno w to uwierzyć.

Pamiętam, jak siedziałam tam z nim i mówiłam w kółko o tym, jak bardzo go kocham, a on się śmiał, aż w końcu mi przerwał, mówiąc: „Kate, spóźnisz się na lot, twój samochód jest na podjeździe. Zachowujesz się, jakby to był ostatni raz, kiedy mnie widzisz” – wyznała ukochana Liama.

Cassidy ze łzami w oczach przyznała, że to jak spędzili ostatnie chwile, nie zamieniłaby na żadne inne. Wyznała także, że były one piękne i na szczęście udało się jej jeszcze z nim porozmawiać, dotknąć go czy przytulić.