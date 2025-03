Dziewczyna Liama Payne’a udzieliła pierwszego wywiadu po jego śmierci… Miała przy sobie tajemniczą pamiątkę

Kate Cassidy po raz pierwszy od śmierci Liama Payne’a opowiedziała o swoim bólu i żałobie. W emocjonalnym wywiadzie dla brytyjskiej telewizji modelka przyznała, że wciąż nie potrafi pogodzić się z utratą ukochanego.

Liam Payne zmarł w październiku 2024 roku, spadając z balkonu hotelowego w Buenos Aires. Jak wykazało śledztwo, w jego organizmie znajdował się koktajl narkotyków i alkoholu. Tragiczne okoliczności jego śmierci wstrząsnęły fanami na całym świecie.

Kate i Liam byli ze sobą przez dwa lata, planowali wspólną przyszłość, a w jednym ze swoich postów dziewczyna ujawniła, że rozmawiali o ślubie.

Nie mogę się zmusić, by mówić o nim w czasie przeszłym. To by bolało jeszcze bardziej – przyznała łamiącym się głosem podczas wywiadu dla brytyjskiej telewizji ITV.

W rozmowie z Lorraine Kelly modelka i influencerka zdradziła, że od tragicznego października każdego dnia walczy o to, by odnaleźć się w nowej rzeczywistości: „Są dni, kiedy nie chcę wstawać z łóżka. Ale staram się dbać o siebie, bo wiem, że Liam chciałby, żebym walczyła” – wyznała.

Podczas rozmowy uwagę widzów przykuła niezwykła biżuteria dziewczyny zmarłego gwiazdora – delikatny naszyjnik z anielskimi skrzydłami. „Kiedy go zobaczyłam, od razu wiedziałam, że muszę go mieć. Mam też tatuaż z anielskimi skrzydłami – to moje połączenie z Liamem” – zdradziła.

Dodatkowo modelka wciąż nosi przy sobie drobiazg związany z ukochanym – telefonowy breloczek z numerem 444, który według numerologii jest „liczbą aniołów”. „To nasza liczba, widziałam ją wszędzie. Czuję, że on mnie prowadzi” – dodała wzruszona.

Czy jej emocjonalna rozmowa pomoże innym, którzy przeżywają stratę? Fani są zgodni – to jedno z najtrudniejszych i najbardziej poruszających wywiadów, jakie kiedykolwiek widzieli.