Vera Dijkmans to nazwisko, które w świecie social mediów budzi niemałe emocje. Modelka i influencerka znana z Instagrama i OnlyFans postanowiła pójść o krok dalej w swoim internetowym życiu i… znaleźć chłopaka w nietypowy sposób! Publicznie ogłosiła, że przyjmuje zgłoszenia na potencjalnego partnera. Kim jest Vera Dijkmans i dlaczego zdecydowała się na taką akcję?

Casting na chłopaka – o co chodzi?

Vera Dijkmans to holenderska modelka i influencerka, której profil na Instagramie (@veradijkmans) śledzi ponad 6 milionów osób. Słynie z odważnych zdjęć, luksusowego stylu życia i kontaktu ze swoimi fanami. Swoją popularność zbudowała głównie dzięki zmysłowym sesjom zdjęciowym oraz aktywności na platformach subskrypcyjnych, gdzie dzieli się ekskluzywnymi treściami.

Choć modelka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, to o jej życiu prywatnym wiadomo stosunkowo niewiele. Do tej pory nie chwaliła się żadnym poważnym związkiem – aż do teraz, gdy postanowiła… oficjalnie poszukać chłopaka!

Vera Dijkmans opublikowała w swoich mediach społecznościowych post, w którym ogłosiła, że przyjmuje zgłoszenia na swojego przyszłego chłopaka. Influencerka zaprosiła potencjalnych kandydatów do wypełnienia szczegółowego 15-pytaniowego formularza, który miał pomóc w wyłonieniu idealnego partnera. Pytania dotyczyły m.in. znaku zodiaku, liczby byłych partnerek, chęci posiadania dzieci, sytuacji zawodowej czy preferencji muzycznych.

Nie wiadomo, czy jest to poważna decyzja, czy jedynie zabieg marketingowy mający zwiększyć zaangażowanie jej fanów. Jednak jedno jest pewne – internet oszalał na punkcie tej wiadomości!

Dijkmans nie zdradziła zbyt wielu szczegółów dotyczących kryteriów, jakie musi spełnić jej przyszły chłopak. Jednak patrząc na jej dotychczasowe publikacje, można przypuszczać, że oczekuje od niego pewności siebie, poczucia humoru i dystansu do siebie, a także otwartości na życie w blasku fleszy. Jej wybranek powinien również akceptować jej aktywność w mediach społecznościowych i styl życia, który często wiąże się z luksusem i podróżami.

Internet reaguje!

Ogłoszenie modelki wywołało lawinę komentarzy. Niektórzy fani ślą swoje zgłoszenia na poważnie, inni traktują to jako zabawę. Nie brakuje też sceptyków, którzy twierdzą, że to jedynie chwyt marketingowy.

Bez względu na intencje, jedno jest pewne – Vera Dijkmans doskonale wie, jak przyciągnąć uwagę internetu. Czy rzeczywiście znajdzie miłość wśród swoich fanów? A może to tylko kolejny viralowy pomysł?

