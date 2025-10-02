Wersow pokazała film z wieczoru panieńskiego. Znane twarze i ułamany ząb!
„Przeszedł on wszelkie oczekiwania i było o wiele lepiej niż to sobie wymarzyłam”.
Weronika ,,Wersow” Wiśniewska dziś opublikowała dziś na platformie YouTube film o swoim wieczorze panieńskim. Zamiast tradycyjnego „wieczorku” z bliskim przyjaciółkami, była to kilkudniowa przygoda na Ibizie: klubowa noc w Ushuaïa, dzień przy basenie, rejs łódką, a do tego joga, masaże i tarot.
Wersow i Friz debiutują w śniadaniówce. Pokazali kadry ze ślubu i zdradzili szczegóły! (WIDEO)
Wieczór panieński Wersow
Wersow na początku filmu przyznała, że nie spodziewała się takiego obrotu spraw, że to właśnie Karola Wiśniewskiego poślubi: „Chyba na początku nie. Szczególnie jak zaczepił mnie pod klubem, ale później jak już zaczęliśmy się spotykać poczułam, że to to. Wiedziałam, że to jest dla mnie na całe życie” – powiedziała Weronika.
Następnie zaczęła opowiadać o wyjeździe. Przyznaje, że wypadł tak, jak go sobie wymarzyła:
Dzisiaj opowiem wam jak wyglądał mój wieczór panieński. Przeszedł on wszelkie oczekiwania i było o wiele lepiej niż to sobie wymarzyłam.
Wersow świętowała z ekipą znanych influencerek: Wiktorią ,,Kartonii” Bochnak, Hanną Puchalską, Sylwią Gaczorek, Żakliną Ta Dinh.
Podsumowując miałam naprawdę super wieczór panieński, który spędziłam z najfajniejszymi moimi koleżankami, przyjaciółkami – mówi.
Wersow zdradziła, czy na jej weselu były dzieci. „Nawet nie było mowy…”
Rezerwacja loży w jednym z najsłynniejszych klubów na świecie, DJ-set Davida Guetty, a do tego The Chainsmokers tego samego wieczoru. Wera błyszczała w sukni obsypanej „diamencikami” i tak jak planowała jej strój, zdecydowanie wyróżniał się wśród wszystkich obecnych na wieczorze panieńskim.
Ja wykupiłam nam bilety na Davida Guetto i jeszcze dodatkowo było tam Chainsmokers tego dnia, więc mieliśmy dwa koncerty tego samego wieczoru. Mega się bawiłyśmy wszystkie. – zdradziła uśmiechnięta Weronika.
Wersow doprowadziła Friza do łez. Wyjawiła nam, co się stało!
Nie było tylko imprez. Dziewczyny postawiły też na spokojniejsze atrakcje. W trakcje atrakcji wydarzyło się bardzo dużo:
Miałyśmy wycieczkę łódką, gdzie mogłyśmy właśnie spędzić cały dzień na takim rejsie. (…) 3 albo 4 dziewczyny miały chorobę morską, więc zostały po prostu tego dnia w naszej willi.
Weronika nie próbowała ukrywać, że wśród otaczającego ich luksusu pojawił się moment, który przypominał jej komedie ,,Kac Vegas”. Tak opisała to Weronika:
„To jest 100% ,,Kac Vegas”. Jedna już zęba straciła. To mnie bardzo zaskoczyło. Nie będę wam zdradzać kto to, ale to było coś niesamowitego i spontanicznego. Mój wieczór panieński wyglądał trochę jak z ,,Kac Vegas”. Tak tu się śmiałyśmy, że jedna z dziewczyn również sobie go ułamała. Ja jestem tą, która ma bobasa. Brakuje jeszcze, aby kolejna z nas miała tatuaż na twarzy i będzie komplet – śmiała się Weronika.