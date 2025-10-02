Weronika ,,Wersow” Wiśniewska dziś opublikowała dziś na platformie YouTube film o swoim wieczorze panieńskim. Zamiast tradycyjnego „wieczorku” z bliskim przyjaciółkami, była to kilkudniowa przygoda na Ibizie: klubowa noc w Ushuaïa, dzień przy basenie, rejs łódką, a do tego joga, masaże i tarot.

Wieczór panieński Wersow

Wersow na początku filmu przyznała, że nie spodziewała się takiego obrotu spraw, że to właśnie Karola Wiśniewskiego poślubi: „Chyba na początku nie. Szczególnie jak zaczepił mnie pod klubem, ale później jak już zaczęliśmy się spotykać poczułam, że to to. Wiedziałam, że to jest dla mnie na całe życie” – powiedziała Weronika.

Następnie zaczęła opowiadać o wyjeździe. Przyznaje, że wypadł tak, jak go sobie wymarzyła:

Dzisiaj opowiem wam jak wyglądał mój wieczór panieński. Przeszedł on wszelkie oczekiwania i było o wiele lepiej niż to sobie wymarzyłam.

Wersow świętowała z ekipą znanych influencerek: Wiktorią ,,Kartonii” Bochnak, Hanną Puchalską, Sylwią Gaczorek, Żakliną Ta Dinh.

Podsumowując miałam naprawdę super wieczór panieński, który spędziłam z najfajniejszymi moimi koleżankami, przyjaciółkami – mówi.

Rezerwacja loży w jednym z najsłynniejszych klubów na świecie, DJ-set Davida Guetty, a do tego The Chainsmokers tego samego wieczoru. Wera błyszczała w sukni obsypanej „diamencikami” i tak jak planowała jej strój, zdecydowanie wyróżniał się wśród wszystkich obecnych na wieczorze panieńskim.

Ja wykupiłam nam bilety na Davida Guetto i jeszcze dodatkowo było tam Chainsmokers tego dnia, więc mieliśmy dwa koncerty tego samego wieczoru. Mega się bawiłyśmy wszystkie. – zdradziła uśmiechnięta Weronika.

Nie było tylko imprez. Dziewczyny postawiły też na spokojniejsze atrakcje. W trakcje atrakcji wydarzyło się bardzo dużo:

Miałyśmy wycieczkę łódką, gdzie mogłyśmy właśnie spędzić cały dzień na takim rejsie. (…) 3 albo 4 dziewczyny miały chorobę morską, więc zostały po prostu tego dnia w naszej willi.

Weronika nie próbowała ukrywać, że wśród otaczającego ich luksusu pojawił się moment, który przypominał jej komedie ,,Kac Vegas”. Tak opisała to Weronika: