Wersow i Friz wzięli ślub, który już niedługo zobaczymy na wielkim ekranie. Choć szczegóły ceremonii pozostają tajemnicą, naszemu reporterowi udało się porozmawiać z influencerką podczas eventu marki kosmetycznej. Wersow otworzyła się na temat obecności dzieci na weselu, a nawet zdradziła szczegóły dotyczące Majusi.

Ślub Weroniki Sowy i Karola Wiśniewskiego to najgorętsze wydarzenie w polskim internecie. Para zdecydowała się na nietypowy krok – cała ceremonia została zfilmowana, a my będziemy mogli zobaczyć realizacje na wielkim ekranie w kinach w całej Polsce. Do tej pory nie zdradzili jednak zbyt wielu szczegółów dotyczących wyjątkowego dnia.

Nasz reporter zapytał Wersow o kwestę dzieci na weselu. Influencerka przyznała, że nie wyobrażała sobie innego scenariusza niż obecność Majusi.

Nie wyobrażaliśmy sobie, żeby na naszym weselu nie było naszej córeczki. Jednak ona jest najważniejszą osobą w naszym życiu, więc nawet nie było mowy, żeby jej zabrakło. Wiadomo, że jak później szła spać, to zaopiekowali się nią dziadkowie i poszła o swojej określonej porze, ale absolutnie nie mogło jej zabraknąć w tym dniu – powiedziała Wersow.

Tym samym fani dowiedzieli się, że Maja nie tylko była częścią ceremonii, ale odegrała w niej ważną rolę. Szczegóły będzie można zobaczyć dopiero na ekranie kinowym.

Cały wywiad z Weroniką możecie zobaczyć poniżej!