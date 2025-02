Wersow zaszalała jak nigdy wcześniej! Najpopularniejsza influencerka w Polsce właśnie wypuściła swój najnowszy- walentynkowy singiel „Notting Hill”, a razem z nim teledysk, w którym zaprezentowała się w wyjątkowo odważnym wydaniu!

Najbardziej odważna Wersow dotychczas!

Wersow nie zwalnia tempa i coraz śmielej rozwija swoją muzyczną karierę! Po debiutanckim albumie „Wersow Store”, wydanym w grudniu 2023 roku, influencerka zaczęła podbijać sceny muzyczne. Wystąpiła podczas sylwestrowego koncertu TVP2, a jej utwory zdobywają coraz większą popularność na platformach streamingowych. Teraz, na Walentynki, Wersow zaskoczyła fanów nowym singlem „Notting Hill”, do którego sama stworzyła teledysk!

Fani nie mogą oderwać wzroku! W najnowszym klipie Weronika postawiła na kobiecość i elegancję w nowoczesnym wydaniu. W teledysku możemy zobaczyć ją w zmysłowych stylizacjach, które podkreślają klimat romantycznego utworu.

Tym razem narzeczona Friza nie bała się zaszaleć – w klipie możemy podziwiać ją w odważnych kreacjach, które wprost podkreślają walentynkowy klimat piosenki. Wersow występuje m.in. w obcisłym gorsecie, lateksowym czerwonym komplecie i białych koronkowych spodniach. Jak podkreśliła sama jest pomysłodawczynią wszystkich stylizacji.

Nie ma wątpliwości, że „Notting Hill” spotkało się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem. Fani zalewają sekcję komentarzy na YouTube falą pozytywnych opinii!

Wokal, stylówki, montaż, scenografia – całość tip-top. Plus z piosenki na piosenkę słychać progres wokalny!- pisze jedna z fanek, a takich komentarzy pod video jest mnóstwo.

Jednak jedna rzecz zaskoczyła fanów… Friza nigdzie nie widać! W końcu to walentynkowy singiel, więc gdzie jest narzeczony Wersow?

Niektórzy spekulują, że to przemyślany zabieg – Wersow chce pokazać, że muzyka to jej własny projekt, mimo że narzeczony często uczestniczy z nią w koncertach, a także wystpuje w teledyskach. Jedno jest pewne – to ona jest tutaj główną gwiazdą!