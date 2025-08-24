To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką

To ją Kuba Badach zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej

Ich znajomość i historia miłosna zaczęła się w 2009 roku, a wszystko zapoczątkowało przypadkowe spotkanie w Radiu Zet. Aleksandra Kwaśniewska nagrywała tam wtedy swoją audycję, a Kuba Badach promował płytę z piosenkami Andrzeja Zauchy. Bliżej poznali się jednak dzięki wspólnym znajomym, czyli Dorocie Szelągowskiej i Adamowi Sztabie.

„Moja żona kończyła wtedy jakiś wywiad, a ja szedłem do studia, by opowiedzieć o płycie z piosenkami Zauchy. Minęliśmy się na korytarzu. A że miałem w ręce kilka egzemplarzy, które mogłem rozdać dziennikarzom w prezencie, więc jeden jej wręczyłem. 12 lat temu nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny – że tak odmieni moje życie” – mówił Badach w rozmowie z „Plejadą”.

„Tak, pierwszy raz spotkaliśmy się w radiu, ale wtedy Kuba dał mi tylko swoją płytę, ja mu podziękowałam i powiedziałam, że jestem jego fanką i to by było na tyle. Tak naprawdę pogadaliśmy dopiero parę miesięcy później właśnie u Adasia Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Trudno mi powiedzieć, czy gdyby nie to, nasze życiowe drogi by się przecięły. Być może tak, ale tego nie wiem” – mówiła natomiast Kwaśniewska dla „Plejady”.