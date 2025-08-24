times-dark
Kozaczek
To ją zostawił dla Aleksandry Kwaśniewskiej. Poprzednia miłość Kuby Badacha była znaną skrzypaczką

Znajomość muzyka i dziennikarki była przypadkiem...

/ 24.08.2025 /
KJ
Kuba Badach to jeden z najpopularniejszych, polskich wokalistów, kompozytorów czy producentów muzycznych. Artysta od 13 lat jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, dziennikarki, prezenterki oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Oboje nie doczekali się dzieci, jednak tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo oraz spełniają się zawodowo.

Ich znajomość i historia miłosna zaczęła się w 2009 roku, a wszystko zapoczątkowało przypadkowe spotkanie w Radiu Zet. Aleksandra Kwaśniewska nagrywała tam wtedy swoją audycję, a Kuba Badach promował płytę z piosenkami Andrzeja Zauchy. Bliżej poznali się jednak dzięki wspólnym znajomym, czyli Dorocie Szelągowskiej i Adamowi Sztabie.

 

„Moja żona kończyła wtedy jakiś wywiad, a ja szedłem do studia, by opowiedzieć o płycie z piosenkami Zauchy. Minęliśmy się na korytarzu. A że miałem w ręce kilka egzemplarzy, które mogłem rozdać dziennikarzom w prezencie, więc jeden jej wręczyłem. 12 lat temu nawet w najśmielszych snach nie przypuszczałbym, że ten album będzie dla mnie tak ważny – że tak odmieni moje życie” – mówił Badach w rozmowie z „Plejadą”.

 

„Tak, pierwszy raz spotkaliśmy się w radiu, ale wtedy Kuba dał mi tylko swoją płytę, ja mu podziękowałam i powiedziałam, że jestem jego fanką i to by było na tyle. Tak naprawdę pogadaliśmy dopiero parę miesięcy później właśnie u Adasia Sztaby i Doroty Szelągowskiej. Trudno mi powiedzieć, czy gdyby nie to, nasze życiowe drogi by się przecięły. Być może tak, ale tego nie wiem” – mówiła natomiast Kwaśniewska dla „Plejady”.

Co ciekawe, ich poznanie jednak nie do końca było przypadkowe. Podobno gospodarzom zależało, aby para się znała.

 

„Bardzo marzyliśmy o tym, by Ola i Kuba się poznali. Zaprosiliśmy ich kiedyś do siebie. Wszystko zaczęło się więc na naszym balkonie” – mówił na antenie RMF FM dyrygent i kompozytor.

W 2012 roku para stanęła na ślubnym kobiercu, a ich związek stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie. Na wieść o ich ślubie roiło się od różnych plotek, a niektórzy twierdzili nawet, że jest to zaaranżowane małżeństwo. Para ucięła wtedy wszelkie spekulacje jednym zdaniem: „Ten związek dziwi tylko tych, którzy nas nie znają”.

Być może nie każdy wie, ale zanim Ola Kwaśniewska i Kuba Badach zostali parą, muzyk miał inną ukochaną. Artysta był wówczas związany ze znaną skrzypaczką Elwirą Przybyłowska, która współpracowała m.in. z Kayah, Marią Peszek czy Patrycją Markowską. Poza tym realizowała się również jako menadżerka Badacha. Czar prysł gdy Kuba poznał córkę byłej pary prezydenckiej i rzucił dla niej swoją partnerkę.

 

„To był poważny związek. Ale Kuba zdecydował się go zakończyć, gdy poznał Olę. Elwira bardzo przeżyła rozstanie” – donosił lata temu magazyn „Show”.

Była partnerka Badacha w dniu jego ślubu zwięźle odpowiedziała „Super Expressowi”, że ten etap ma już za sobą: „To zamierzchła przeszłość, którą chcę pozostawić dla siebie. Jak każdej młodej parze, życzę dużo szczęścia”.

