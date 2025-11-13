Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska od lat uchodzą za jedną z najbardziej lubianych par w polskim świecie show-biznesu. Choć oboje często pojawiają się w mediach, mało kto wie, że ojciec artysty także jest osobą o rozpoznawalnym nazwisku. Jego kariera jednak wiązana jest ze znanym przemysłem, który większości z nas jest dobrze znany z życia codziennego.

Zobacz: Przez lata to było utrapienie Badacha. „Nie byłem w stanie zacząć pracy dopóki…”

Kuba Badach i Aleksandra Kwaśniewska – szczęśliwe małżeństwo od lat

Kuba Badach to jeden z najpopularniejszych, polskich wokalistów, kompozytorów czy producentów muzycznych. Artysta od 13 lat jest mężem Aleksandry Kwaśniewskiej, dziennikarki, prezenterki oraz córki byłej pary prezydenckiej Aleksandra i Jolanty Kwaśniewskich. Oboje nie doczekali się dzieci, jednak tworzą zgrane i szczęśliwe małżeństwo oraz spełniają się zawodowo.

Zobacz: Aleksandra Kwaśniewska przypadkiem trafiła na Kubę Badach i tak została jego żoną. To już 12 lat!

Jak poznali się Kwaśniewska i Badach?

Warto wspomnieć, że ich znajomość i historia miłosna zaczęła się w 2009 roku, a wszystko zapoczątkowało przypadkowe spotkanie w Radiu Zet. Aleksandra Kwaśniewska nagrywała tam wtedy swoją audycję, a Kuba Badach promował płytę z piosenkami Andrzeja Zauchy. Bliżej poznali się jednak dzięki wspólnym znajomym, czyli Dorocie Szelągowskiej i Adamowi Sztabie.

W 2012 roku para stanęła na ślubnym kobiercu i do dziś są jednym z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie.

Kim jest ojciec Kuby Badacha? To znana osobowość

Warto wspomnieć, że Kuba Badach pochodzi z Krasnegostawu – miasta położonego w województwie lubelskim, które wielu osobom kojarzy się przede wszystkim z przemysłem mleczarskim. Z tą właśnie branżą związany jest ojciec muzyka, czyli 77-letni Tadeusz Badach. To on jest biznesmenem i prezesem Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, która znana jest m.in. z produkcji i dystrybucji kefirów. Z pewnością nie jeden z nas próbował ich wyrobów mleczarskich, nawet nie wiedząc, że to on stoi za tym biznesem.

Zobacz: Kuba Badach o konflikcie z Michałem Szpakiem. Jakie mają dziś relacje? (WYWIAD)

Warto dodać, że Tadeusz Badach swego czasu był związany również z polityką, a konkretnie był posłem SLD. Jak podają media, jest to człowiek majętny i uznany w lokalnej społeczności.