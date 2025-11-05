Książę William był od zawsze bardzo zżyty ze swoją matką. Po śmierci Diany jego świat rozsypał się na milion kawałków. Teraz postanowił zdecydować się na wyjątkowy gest. Odtworzył zdjęcie tragicznie zmarłej księżnej.

Małżeństwo Diany i Karola

Księżna Diana zyskała miejsce w brytyjskiej rodzinie królewskiej po zawarciu małżeństwa z księciem Karolem. Miała zaledwie 19-lat, kiedy oczy całego świata nagle zwróciły się ku niej. Praktycznie od razu zaskarbiła sobie sympatię opinii publicznej, a prasa wypowiadała się o niej w samych superlatywach.

Życie w małżeństwie nie było jednak dla Diany tak samo łaskawe. Wręcz przeciwnie. Bardzo szybko na jaw wyszło, że Karol przejawia fascynację Camillą Parker Bowles. Przez lata mówiło się, że jest jego najlepszą przyjaciółką. Jednak tajemnicą poliszynela było to, że od zawsze ich do siebie ciągnęło. Karol i Diana doczekali się dwóch synów Williama i Harry’ego. Pomimo tego postanowili się rozwieść. W 1992 roku para weszła w stan separacji, a cztery lata później ich małżeństwo przeszło do historii.