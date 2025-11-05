William odtworzył zdjęcie księżnej Diany. Łzy stają w oczach na sam widok
Zdecydować się na wyjątkowy gest.
Książę William był od zawsze bardzo zżyty ze swoją matką. Po śmierci Diany jego świat rozsypał się na milion kawałków. Teraz postanowił zdecydować się na wyjątkowy gest. Odtworzył zdjęcie tragicznie zmarłej księżnej.
Jaka prywatnie była księżna Diana? Oto 25 SZOKUJĄCYCH ciekawostek
Małżeństwo Diany i Karola
Księżna Diana zyskała miejsce w brytyjskiej rodzinie królewskiej po zawarciu małżeństwa z księciem Karolem. Miała zaledwie 19-lat, kiedy oczy całego świata nagle zwróciły się ku niej. Praktycznie od razu zaskarbiła sobie sympatię opinii publicznej, a prasa wypowiadała się o niej w samych superlatywach.
Życie w małżeństwie nie było jednak dla Diany tak samo łaskawe. Wręcz przeciwnie. Bardzo szybko na jaw wyszło, że Karol przejawia fascynację Camillą Parker Bowles. Przez lata mówiło się, że jest jego najlepszą przyjaciółką. Jednak tajemnicą poliszynela było to, że od zawsze ich do siebie ciągnęło. Karol i Diana doczekali się dwóch synów Williama i Harry’ego. Pomimo tego postanowili się rozwieść. W 1992 roku para weszła w stan separacji, a cztery lata później ich małżeństwo przeszło do historii.
Śmierć Diany wstrząsnęła światem
Niedługo po rozwodzie z mężem Diana weszła w związek z producentem filmowym Dodiem Al- Fayedem. Pod koniec lat 90. zdecydowali się na wspólne wakacje w stolicy Francji. Pomimo ochłodzenia stosunków z rodziną królewską Diana wciąż nie schodziła z pierwszych stron gazet i nieustannie znajdowała się pod ostrzałem paparazzi. Nie opuścili jej również w Paryżu.
Nauczycielka tańca Diany wyjawia jej rozmowy z księżną. Mówiła o rudych włosach Harry’ego, miłości do Karola…
Diana i Al-Fayed 31 sierpnia postanowili schronić się przed aparatami fotoreporterów i ich zgubić. Niedługo po północy auto uderzyło w 13. filar tunelu Alma. Księżna została zabrana do szpitala, ale po trzech godzinach walki o jej życie odeszła na zawsze. Obrażenia były zbyt poważne i nie udało jej się uratować.
Później w toku śledztwa ujawniono, że księżna nie miała zapiętych pasów bezpieczeństwa. Dodatkowo kierowca, który prowadził ich pojazd, był pod wpływem alkoholu.
Książę William odtworzył zdjęcie matki
Księżna Diana uwielbiała podróżować po świecie i poznawać ludzi z przeróżnych kultur. Nic dziwnego, że szybko została okrzyknięta „królową ludzkich serc”.
W kwietniu 1991 roku wraz z mężem (wtedy jeszcze) księciem Karolem wybrała się do Rio de Janeiro. Oficjalnym celem wizyty było promowanie kwestii środowiskowych, a także handlowych między Brazylią, a Wielką Brytanią. Diana jak to miała w zwyczaju odwiedziła podczas trwania tej wizyty wiele fundacji i szpitali, angażując się w działania charytatywne. Księżna mieszkała w hotelu Copacabana Palace na Copacabanie, odwiedziła znane miejsca turystyczne – m.in. posąg Chrystusa Odkupiciela na górze Corcovado, gdzie była fotografowana. Zdjęcia te szybko obiegły świat i zyskały status kultowych.
Są już pierwsze zdjęcia Elizabeth Debicki jako księżnej Diany
W tym roku niemal 40 lat później do stolicy Brazylii wybrał się jej syn książę William. Przyszły monarcha zaprezentował się w granatowej, idealnie skrojonej marynarce i ciemnych spodniach. Postanowił udać się pod pomnik Chrystusa Odkupiciela, pod którym niegdyś została sfotografowana jego matka. Odtworzył to zdjęcie, składając wyjątkowy hołd „królowej ludzkich serc”.