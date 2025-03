Wiosna 2025 w kolorze mocha – ubrania, dodatki i trendy, które zrobisz z SHEIN

W tym sezonie moda wyraźnie stawia na spokój, ciepło i harmonię – a wszystkie te cechy doskonale reprezentuje kolor mocha. To odcień, który równoważy klasyczny brąz i beż, dodając całości odrobiny kawowego sznytu. Idealnie wpisuje się w estetykę „quiet luxury”, ale jednocześnie ma wystarczająco dużo wyrazistości, by grać główną rolę w codziennych stylizacjach. Wiosną 2025 mocha przejmuje zarówno ulice, jak i biura, wydarzenia towarzyskie i codzienne zakupy – to kolor, który pasuje wszędzie i do wszystkiego. Ten przewodnik pokazuje, jak zbudować garderobę wokół tego trendu i gdzie znaleźć najciekawsze modele dostępne na platformie SHEIN.

Marynarka MUSERA – must have w odcieniu mocha

Bazą do stworzenia stylizacji w kolorze mocha jest pudełkowa marynarka – najlepiej w fasonie oversize, który od kilku sezonów króluje na wybiegach i w szafach influencerek. Marka MUSERA proponuje model, który łączy modową precyzję z praktyczną wszechstronnością. Marynarka w ciepłym odcieniu mocha może być noszona na kilka sposobów.

W wersji miejskiej doskonale komponuje się z klasycznymi jeansami – najlepiej tymi o prostym lub szerokim kroju – oraz sandałkami na słupku z motywem zwierzęcym. Dodając minimalistyczną biżuterię i torebkę w neutralnym kolorze, zyskujemy look idealny na spacer lub nieformalne spotkanie. Ta sama marynarka może też z łatwością przeistoczyć się w sukienkę – wystarczy zapiąć ją na guziki, przewiązać paskiem w talii i dodać wysokie kozaki w zwierzęcy wzór oraz kopertówkę z kolekcji SHEIN MOTF. Efekt? Zmysłowy, ale nowoczesny zestaw wieczorowy z lekkim pazurem.

Zamsz i mocha – miejski western według Missguided

Drugim materiałem, który w tym sezonie gra z mocha w duecie, jest zamsz. Ten zapomniany przez kilka lat klasyk wraca w wielkim stylu, jednak tym razem zamiast hippisowskich frędzli, zyskuje bardziej wyrafinowaną, miejską odsłonę. Marka Missguided, dostępna teraz na platformie SHEIN, stawia na monochromatyczne komplety z zamszu – oversize’owe koszule i spódnice ołówkową midi albo szerokie spodnie – wszystko w odcieniu mocha.

Taki total look nie wymaga wiele, by wyglądać świetnie. Wystarczy dodać japonki na niskim obcasie w kolorze nude, okulary przeciwsłoneczne w stylu retro i prostą torebkę, by uzyskać nowoczesną, ale nieskomplikowaną stylizację na co dzień. Zamsz w połączeniu z kolorem mocha oddaje ducha współczesnej mody – jest szlachetny, ale nie przesadnie elegancki, naturalny, ale nie nudny. To wybór idealny dla tych, którzy szukają ubrań z charakterem, ale nie mają czasu na codzienne stylizacyjne eksperymenty.

Anewsta – nowoczesna klasyka w tonalnej wersji

Klasyka w nowym wydaniu to również znak rozpoznawczy marki Anewsta, która proponuje zestawy w kolorze mocha idealne do miejskiej codzienności. Trencz, dwuwarstwowa spódnica i koszula w tej samej palecie barw to kwintesencja stylu, który łączy ponadczasową elegancję z funkcjonalnością.

To propozycja zgodna z trendem tonal dressing, czyli budowania stylizacji z elementów w jednym lub bardzo zbliżonym kolorze. Taki zestaw nie tylko wydłuża sylwetkę i wygląda luksusowo, ale też sprawia, że ubieranie się rano staje się prostsze. Wystarczy dodać do niego torbę w rozmiarze XXL, która pomieści wszystko – od laptopa po butelkę z wodą – oraz japonki na geometrycznym lub kitten heel obcasie, by uzyskać stylizację gotową na każdą okazję. Ten look sprawdzi się zarówno w pracy, jak i podczas spotkań po godzinach – wystarczy zmienić dodatki, by przejść z biura do kawiarni bez potrzeby przebierania się.

Zniżka, szybka dostawa i więcej modowych inspiracji

Aby być na bieżąco z nowościami i kolekcjami ulubionych marek, wystarczy wyszukać je na SHEIN i kliknąć „follow” – dzięki temu nie przegapisz żadnych premier, wyprzedaży ani limitowanych serii.