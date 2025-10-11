Skandal wokół Philippa Pleina nabiera coraz większego rozgłosu w mediach. Po wydaniu emocjonalnych oświadczeń projektanta i jego byłej partnerki Lucii Bartoli. Do sprawy postanowiła włączyć się prawniczka, która zdecydowała się publicznie wypowiedzieć na ten temat. Jej słowa całkowicie zaprzeczają wersji wydarzeń przedstawionych przez Philippa.

Justyna Gradek ujawnia, jaki jest naprawdę Philipp Plein: „On musi mieć kobietę, która będzie go ubóstwiała”

Prawniczka ujawnia

Prawniczka, ekspertka z Wielkiej Brytanii w ostrych słowach odniosła się do oświadczenia miliardera, w którym zapewniał, że działał dla ,,dobra dzieci”. Jak przyznała, to właśnie projektant powinien wytłumaczyć się ze swojego postępowania wobec partnerki.

Philipp ma 47 lat, czworo dzieci, trzy matki. Dwoje z tych dzieci urodziło się w odstępie dziewięciu miesięcy. Zdradził. W rzeczywistości pozwał nawet jedną z matek swoich dzieci za negatywne wypowiedzi o jego marce modowej, a potem znowu się z nią spotykał – ujawniła prawniczka.

Prawniczka uważa, że wizerunek troskliwego ojca, który „musi wkroczyć tam, gdzie ktoś inny nie potrafił” jest wykreowany, a prawda wygląda zupełnie inaczej. Co więcej, jak sama przyznaje jego relację z byłą partnerką należą do bardzo skomplikowanych.

Dziś, po ujawnieniu słów brytyjskiej prawniczki w sieci pojawia się mnóstwo pytań m.in. czy Plein rzeczywiście przedstawia pełny obraz sytuacji. Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to nadszarpną znacząco reputację projektanta, który słynie z luksusowego życia.

Podkreśliła, że to, co dzieje się w sieci powinno mieć poważnie konsekwencję prawne, a nawet zdecydowała się zasugerować, że projektant próbuje wykorzystać swoją pozycję finansową, by kontrolować narrację i wpływać na swoje byłe partnerki:

Z prawnego punktu widzenia to bardzo niebezpieczne terytorium, bo jeśli faktycznie składał pozwy przeciw kobietom, z którymi miał dzieci, tylko za ich słowa, to może spotkać się z poważną krytyką środowiska prawniczego i opinii publicznej – dodała.

Na ten moment Philippe Plein nie odniósł się do słów prawniczki.

