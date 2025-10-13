Sandra Kubicka ostatnim dniami żyje ostrym konfliktem między projektantem mody — Philippem Pleinem, a jego byłą partnerkę Lucią Bartoli. Byli partnerzy walczą między sobą o opiekę nad dzieckiem, które bezprawnie odebrał projektant. Modelka nawołuje fanów do bojkotu marki i stwierdziła, że to kolejny przykład tego jak mężczyzna z pieniędzmi może wszystko. Okazuje się, że to nie koniec. Sandra Kubicka znowu ruszyła do ataku i skomentowała niedawne wiadomości ze strony Philippa Pleina. Wielka stacja telewizyjna zaprosiła mężczyznę na wywiad. Jedna rzecz ukochanej Barona przeszkadzała najmocniej…

Sandra Kubicka znowu ostro skrytykowała Philippa Pleina. Jednej rzeczy kompletnie nie rozumie!

Sandra Kubicka nie rozumie, dlaczego niemiecka stacja RTL zaprosiła na wywiad Philippa Pleina, ale nie jego byłą partnerkę — Lucię Bartoli. Kobieta miała otrzymać zaproszenie od stacji, ale w formie wiadomości prywatnej wysłanej na Instagramie. Dla modelki jest to niedorzeczne, że największa stacja komercyjna w Niemczech zdecydowała się na taki krok:

„Ludzie! Zbliżamy się do celu!!! Świat zaczyna mówić i zwracać uwagę wszystkich na Lucię Bartoli. To jedyny pozytywny aspekt, jaki widzę w tym absurdalnym poście. Po pierwsze, drogie RTL, mamy rok 2025, a wy próbujecie nam powiedzieć (za pośrednictwem waszej dziennikarki – bo bądźmy szczerzy, ona was reprezentuje), że zapraszacie ludzi na wywiady przez wiadomości prywatne na Instagramie? Nie wiem, czy powinnam się śmiać, czy płakać, czytając to wyjaśnienie. Lucia ma adres e-mail w swoim bio – w ten sposób kontaktują się ze mną klienci i media, oraz inne osoby, które znam z branży rozrywkowej – jeśli nie mają już numeru do mojego agenta. To po prostu wydaje się bardzo nieprofesjonalne jak na tak dużą stację telewizyjną. Ten post to czyste zawstydzenie dla waszej stacji” — podsumowała Sandra Kubicka.

