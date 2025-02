Choć zazwyczaj Ivanka wzbudzała wiele pozytywnych emocji swoim wizerunkiem, ubraniami i fryzurami, tym razem jej wpadka odbiła się szerokim echem w sieci. W związku z falą krytyki Julia North, znana stylistka i właścicielka firmy produkującej peruki, w rozmowie z „Daily Mail” ujawniła, że Ivanka mogła zapłacić za swoje doczepy nawet 3,5 tysiąca dolarów.

Za taki poziom jakości w najlepszym salonie lub u znanego stylisty (do którego, jak zakładam, chodzi Ivanka), oszacowałabym, że same doczepy kosztują od 2 tys. do 3,5 tys. dol., plus koszty montażu wynoszą około 500 dolarów. Nie zapominajmy, że utrzymanie tego typu przedłużek również nie jest tanie – mówiła specjalistka.