Fani futbolu mają jej dość?! Taylor Swift na SUPER BOWL 2025

Reakcja gwiazdy na buczenie publiczności

Na nagraniach z wydarzenia widać, że gwiazda była kompletnie zdezorientowana tym, co się dzieje. W pierwszej chwili spojrzała wokół, jakby nie dowierzała własnym uszom, a potem nerwowo się uśmiechnęła. Z ruchu jej ust można było odczytać, że powiedziała do koleżanek: ,,Wait, what’s going on?” (,,Chwila, co tu się dzieje?”). Internauci szybko podchwycili ten moment, a w sieci zaroiło się od memów i komentarzy, w których fani zastanawiają się, skąd ta nagła niechęć do piosenkarki.