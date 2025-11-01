Wstyd! Tak wygląda grób Sojki 1 listopada. Szykuje się potężna afera
Kilka zniczy, więdnące kwiaty i cisza. Tak wygląda miejsce spoczynku wielkiego artysty.
Stanisław Soyka był jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych polskich wokalistów. Jego głos ciepły, pełen emocji i niezwykle charakterystyczny potrafił poruszyć nawet najbardziej zatwardziałe serca. Był nie tylko wokalistą, ale też kompozytorem, instrumentalistą, poetą i aranżerem.
Smutny obraz w dniu pamięci
W jego dorobku artystycznym znalazły się dziesiątki utworów, które przeszły do historii, takich jak „Tolerancja”, „Cud niepamięci”, „Absolutnie nic”, czy przepiękna interpretacja wierszy Czesława Miłosza.
Dziś jego fani z bólem serca zauważyli, że grób artysty wygląda wyjątkowo skromnie. Na miejscu spoczynku widać tylko kilka zniczy i pojedynczy kwiat. Wśród jesiennych liści i ciszy cmentarza bije smutek, jakby pamięć o jednym z największych głosów polskiej muzyki powoli gasła.
Choć minęło już trochę czasu od jego śmierci, dla wielu fanów Sojka nadal pozostaje symbolem szczerości, ciepła i wrażliwości. Miejmy nadzieję, że pamięć o nim nigdy nie zgaśnie – nawet jeśli jego grób dziś wygląda tak cicho i samotnie.
Anonim | 2 listopada 2025
Pani w czerwonej kurtce niech się lepiej sobą zajmie.
Msndm | 1 listopada 2025
Przeciez to swiezy grob? Jak ma wygaldac? Lepiej jak bedzie lezal caly w plastikowych kwiatach? Jest duzo wyplanych zniczy? Rodzina musialaby chyba kazdego dnia przychodzic je sprzątać tak samo jak liscie ktore o tej porze roku chyba nie sa dziwne. Przecież Panu Stanisławowi one nie przeszkadzaja tylko glupim ludziom.
D. | 1 listopada 2025
Jak i dlaczego zmarł, wiedzą ci którzy byli blisko. Byli za kulisami festiwalu…
Anonim | 2 listopada 2025
.
Anonim | 1 listopada 2025
Czerwona kurtka – zapomniałaś że cię widać ,tylko szkoda że wyżej tel nie podniosłaś.
Wstydź się !!!!