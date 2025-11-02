times-dark
Smutne pożegnania, które wstrząsnęły Polską. Nikt nie wierzył w informację o ich śmierci

Nie ma ich już z nami, ale ich głosy, role i uśmiechy wciąż brzmią w naszej pamięci.

Ania Przybylska Kora Stanisław Soyka Wszystkich świętych
/ 02.11.2025 /
ks
scena z: Anna Przybylska, SK:, , fot. Kurnikowski/AKPA

1 / 14

Anna Przybylska

Ukochana aktorka, mama trójki dzieci, gwiazda filmów i serialu „Złotopolscy”.
Zmarła w wieku 35 lat na raka trzustki.
Jej śmierć była ciosem dla Polaków, przez tygodnie nie mówiono o niczym innym.
Fani do dziś odwiedzają jej grób i wspominają „dziewczynę z sąsiedztwa”.

Zrzut ekranu 2025-11-02 173817

2 / 14

Marcin Wrona

Reżyser „Demona”, jeden z najzdolniejszych twórców młodego kina.
Miał 42 lata. Artysta filmowy popełnił samobójstwo poprzez powieszenie, co wykazała sekcja zwłok. Środowisko filmowe było w szoku, bo dzień wcześniej cieszył się z sukcesu swojego filmu.

akpa20160421_z_wodecki_3349_hs_Easy-Resize.com

3 / 14

Zbigniew Wodecki

Piosenkarz, muzyk, showman, ale przede wszystkim wielki artysta, którego kochały pokolenia.
Zmarł w wieku 67 lat po komplikacjach pooperacyjnych.
Polacy nie mogli w to uwierzyć, ponieważ kilka dni wcześniej występował na scenie.
Dla fanów pozostał „wiecznym dżentelmenem polskiej muzyki”.

Kora, fot. AKPA.

4 / 14

Kora Jackowska

Ikona polskiego rocka, liderka zespołu Maanam.
Zmarła w wieku 67 lat po długiej walce z rakiem.
Do końca walczyła z godnością i mówiła o chorobie bez tabu.
Jej odejście było symbolem końca pewnej epoki w polskiej muzyce.

Zrzut ekranu 2025-11-02 174633

5 / 14

Paweł Adamowicz

Prezydent Gdańska, lubiany i szanowany samorządowiec.
Miał 53 lata, gdy został śmiertelnie ugodzony nożem podczas finału WOŚP.
Cała Polska pogrążyła się w żałobie. Ludzie zapalali znicze w setkach miast.
Jego śmierć na zawsze zmieniła debatę o mowie nienawiści w Polsce.

Zrzut ekranu 2025-11-02 174432

6 / 14

Piotr Woźniak-Starak

Producent filmowy, mąż Agnieszki Woźniak-Starak.
Zginął tragicznie w wypadku na Mazurach, mając 39 lat.
Jego śmierć była ogromnym wstrząsem, bo cała Polska śledziła dramatyczne poszukiwania.
Dla wielu stał się symbolem niespełnionej pasji.

scena z: Piotr Machalica, SK:, , fot. Piętka Mieszko/AKPA źródło AKPA

7 / 14

Piotr Machalica

Aktor teatralny i filmowy, znany z wielkiego talentu i ciepła.
Zmarł nagle na COVID-19 w wieku 65 lat.
W czasie pandemii jego śmierć była jednym z najbardziej bolesnych momentów dla kultury.
Koledzy z teatru mówili o nim: „Dobry człowiek i wielki artysta”.

scena z: Krzysztof KrawczykPolska 1998 źródło AKPA

8 / 14

Krzysztof Krawczyk

Legenda polskiej muzyki, „ostatni romantyk sceny”.
Zmarł w wieku 74 lat po powikłaniach po COVID-19.
Cała Polska śpiewała jego piosenki żegnając go jak członka rodziny.
Jego pogrzeb był jednym z najbardziej emocjonalnych w ostatnich latach.

Barbara Krafftówna,. fot.AKPA źródło AKPA

9 / 14

Barbara Krafftówna

Aktorka o niezwykłej charyzmie i elegancji.
Zmarła w wieku 93 lat i  do końca zachowała pogodę ducha.
Fani wspominali ją jako „damę z klasą” i ikonę starego kina.
Jej odejście symbolizowało koniec złotej ery polskiego teatru.

scena z: Franciszek Pieczka, fot. AKPA

10 / 14

Franciszek Pieczka

Legenda polskiego kina i teatru, ukochany ,,Japycz” z Rancza.
Odszedł w wieku 94 lat pozostawiając po sobie dziesiątki niezapomnianych ról.
Jego śmierć poruszyła wszystkich, bo był uosobieniem dobra i skromności.
Cała Polska żegnała „ostatniego z wielkich mistrzów ekranu”.

Tomasz Jakubiak, fot. Instagram.

11 / 14

Tomasz Jakubiak

Kucharz i gwiazda telewizji, który był znany z programu „MasterChef”.
Zmarł w wieku 41 lat po walce z rakiem kości.
Był pełen pasji, energii i uśmiechu. Do końca swoich dni motywował innych.
Jego śmierć zasmuciła fanów kulinariów i widzów, którzy go pokochali za autentyczność.

Kozaczek - 2025-08-21T224008.839 źródło fot. AKPA

12 / 14

Stanisław Soyka

Wokalista, kompozytor, poeta muzyki.
Zmarł nagle w Sopocie, w wieku 66 lat, tuż przed koncertem.
Jego śmierć była szokiem, bo jeszcze dzień wcześniej występował na scenie.
Polacy żegnali go piosenką „Tolerancja”, czyli symbolem jego przesłania i serca.

Joanna Kołaczkowska, fot. AKPA.

13 / 14

Joanna Kołaczkowska

Aktorka kabaretowa, współtwórczyni Kabaretu Hrabi.
Zmarła w wieku 59 lat po długiej walce z nowotworem mózgu.
Była ukochana przez widzów przez  śmiech i pozytywną energię.

wedkarskie21

14 / 14

Maciej Damięcki

Maciej Damięcki wybitny aktor filmowy, teatralny i serialowy. Zmarł 17 listopada 2023 r. w wieku 79 lat. W przeszłości walczył z chorobą nowotworową: z rakiem tarczycy, a później prostaty

