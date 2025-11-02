Smutne pożegnania, które wstrząsnęły Polską. Nikt nie wierzył w informację o ich śmierci

Tomasz Jakubiak

Kucharz i gwiazda telewizji, który był znany z programu „MasterChef”.

Zmarł w wieku 41 lat po walce z rakiem kości.

Był pełen pasji, energii i uśmiechu. Do końca swoich dni motywował innych.

Jego śmierć zasmuciła fanów kulinariów i widzów, którzy go pokochali za autentyczność.