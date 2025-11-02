Smutne pożegnania, które wstrząsnęły Polską. Nikt nie wierzył w informację o ich śmierci
Nie ma ich już z nami, ale ich głosy, role i uśmiechy wciąż brzmią w naszej pamięci.
1 / 14
Ukochana aktorka, mama trójki dzieci, gwiazda filmów i serialu „Złotopolscy”.
Zmarła w wieku 35 lat na raka trzustki.
Jej śmierć była ciosem dla Polaków, przez tygodnie nie mówiono o niczym innym.
Fani do dziś odwiedzają jej grób i wspominają „dziewczynę z sąsiedztwa”.
2 / 14
Reżyser „Demona”, jeden z najzdolniejszych twórców młodego kina.
Miał 42 lata. Artysta filmowy popełnił samobójstwo poprzez powieszenie, co wykazała sekcja zwłok. Środowisko filmowe było w szoku, bo dzień wcześniej cieszył się z sukcesu swojego filmu.
3 / 14
Piosenkarz, muzyk, showman, ale przede wszystkim wielki artysta, którego kochały pokolenia.
Zmarł w wieku 67 lat po komplikacjach pooperacyjnych.
Polacy nie mogli w to uwierzyć, ponieważ kilka dni wcześniej występował na scenie.
Dla fanów pozostał „wiecznym dżentelmenem polskiej muzyki”.
4 / 14
Ikona polskiego rocka, liderka zespołu Maanam.
Zmarła w wieku 67 lat po długiej walce z rakiem.
Do końca walczyła z godnością i mówiła o chorobie bez tabu.
Jej odejście było symbolem końca pewnej epoki w polskiej muzyce.
5 / 14
Prezydent Gdańska, lubiany i szanowany samorządowiec.
Miał 53 lata, gdy został śmiertelnie ugodzony nożem podczas finału WOŚP.
Cała Polska pogrążyła się w żałobie. Ludzie zapalali znicze w setkach miast.
Jego śmierć na zawsze zmieniła debatę o mowie nienawiści w Polsce.
6 / 14
Producent filmowy, mąż Agnieszki Woźniak-Starak.
Zginął tragicznie w wypadku na Mazurach, mając 39 lat.
Jego śmierć była ogromnym wstrząsem, bo cała Polska śledziła dramatyczne poszukiwania.
Dla wielu stał się symbolem niespełnionej pasji.
7 / 14
Aktor teatralny i filmowy, znany z wielkiego talentu i ciepła.
Zmarł nagle na COVID-19 w wieku 65 lat.
W czasie pandemii jego śmierć była jednym z najbardziej bolesnych momentów dla kultury.
Koledzy z teatru mówili o nim: „Dobry człowiek i wielki artysta”.
8 / 14
Legenda polskiej muzyki, „ostatni romantyk sceny”.
Zmarł w wieku 74 lat po powikłaniach po COVID-19.
Cała Polska śpiewała jego piosenki żegnając go jak członka rodziny.
Jego pogrzeb był jednym z najbardziej emocjonalnych w ostatnich latach.
9 / 14
Aktorka o niezwykłej charyzmie i elegancji.
Zmarła w wieku 93 lat i do końca zachowała pogodę ducha.
Fani wspominali ją jako „damę z klasą” i ikonę starego kina.
Jej odejście symbolizowało koniec złotej ery polskiego teatru.
10 / 14
Legenda polskiego kina i teatru, ukochany ,,Japycz” z Rancza.
Odszedł w wieku 94 lat pozostawiając po sobie dziesiątki niezapomnianych ról.
Jego śmierć poruszyła wszystkich, bo był uosobieniem dobra i skromności.
Cała Polska żegnała „ostatniego z wielkich mistrzów ekranu”.
11 / 14
Kucharz i gwiazda telewizji, który był znany z programu „MasterChef”.
Zmarł w wieku 41 lat po walce z rakiem kości.
Był pełen pasji, energii i uśmiechu. Do końca swoich dni motywował innych.
Jego śmierć zasmuciła fanów kulinariów i widzów, którzy go pokochali za autentyczność.
12 / 14
Wokalista, kompozytor, poeta muzyki.
Zmarł nagle w Sopocie, w wieku 66 lat, tuż przed koncertem.
Jego śmierć była szokiem, bo jeszcze dzień wcześniej występował na scenie.
Polacy żegnali go piosenką „Tolerancja”, czyli symbolem jego przesłania i serca.
13 / 14
Aktorka kabaretowa, współtwórczyni Kabaretu Hrabi.
Zmarła w wieku 59 lat po długiej walce z nowotworem mózgu.
Była ukochana przez widzów przez śmiech i pozytywną energię.
14 / 14
Maciej Damięcki wybitny aktor filmowy, teatralny i serialowy. Zmarł 17 listopada 2023 r. w wieku 79 lat. W przeszłości walczył z chorobą nowotworową: z rakiem tarczycy, a później prostaty