times-dark
Kozaczek
Aktualności Polscy celebryci

Romans Stanisława Sojki był dla wszystkich szokiem. To dla niej zostawił żonę i czwórkę dzieci!

Środowisko swego czasu było zszokowane decyzją artysty!

Nie żyje Stanisław Sojka Zmarli 2025
/ 22.08.2025 /
EmEl
Stanisław Sojka, fot. AKPA.

1 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Stanisław Sojka odszedł 21 sierpnia 2025 roku. Informacja o nagłej śmierci 66-letniego artysty zszokowała wszystkich!

Co najważniejsze, autor przeboju „Tolerancja” miał w czwartek w wieczór wystąpić na sopockim festiwalu TVN-u. Niestety, ale los chciał inaczej…

Stanisław Sojka, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

2 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

„Dziś podczas koncertu „Orkiestra Mistrzom” dotarła do nas smutna wiadomość o śmierci Stanisława Soyki, który miał także wystąpić podczas dzisiejszego wieczoru. Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu. W imieniu wszystkich artystów i twórców festiwalu składamy najbliższym najszczersze wyrazy współczucia” — poinformowali w oświadczeniu pracownicy TVN-u.

Stanisław Sojka, SK, fot. AKPA.

3 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Mało kto wie, że swego czasu Stanisław Sojka był bohaterem wielkiego skandalu obyczajowego.

Mężczyzna uchodził za bardzo kochliwą osobę…

Grażyna Trela, SK, fot. Engelbrecht/AKPA.

4 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Stanisław Sojka, kiedy był jeszcze mężem Iwony, z którą miał czterech synów, to miał romans z… aktorką krakowską — Grażyną Trelą. 

Wokalista poznał ją w 1991 roku i to dla niej odszedł od żony.

Stanisław Sojka, fot. AKPA. źródło AKPA

5 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Ich płomienna miłosna relacja trwała sześć lat. Po tym czasie partnerzy się rozstali, a Stanisław Sojka w wywiadach nie krył się z tym, że żałował romansu z kobietą. 

Stanisław Sojka, fot. AKPA. źródło AKPA

6 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

„Przed popełnieniem błędów nie ustrzegły mnie ani rady rodziców, ani innych doświadczonych ludzi. Najpierw uważałem, że mnie nie dotyczą, później w ogóle nie orientowałem się, że ich potrzebuję” — wspomniał w wywiadzie dla „Gali”.

Stanisław Sojka, fot. Niemiec/AKPA.

7 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Artysta później już nie wierzył w miłość. Chciał pozostać singlem i nie angażować się w inną, miłosną relację… 

Stanisław Sojka jednak długo nie wytrwał w swoim postanowieniu. Mężczyzna poznał Ewę Żmijewską, która później stała się jego drugą żoną.

Stanisław Sojka, fot. AKPA.

8 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Stanisław Sojka w rozmowach z dziennikarzami stwierdził, że druga żona bardzo go zmieniła. Dzięki niej zaczął inaczej patrzeć na kobiety i zyskał do nich więcej czułości oraz empatii… 

Stanisław Sojka, fot. AKPA.

9 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

„Mniej koncentruję się na sobie. Pamiętam, kiedyś drażniła mnie „niedyspozycja” kobiet. Jak to gorszy dzień? Jaka fizjologia? Normalnie ma być. Dziś jestem wyczulony. Pogłaskać, przytulić, zaopiekować się. Staram się zgadywać potrzeby kochanych ludzi” — mówił „Twojemu Stylowi”.

Stanisław Sojka, fot. Piętka Mieszko/AKPA.

10 / 10

Stanisław Sojka nie żyje. Przed laty był bohaterem głośnego romansu!

Stanisław Sojka miał burzliwe życie prywatne.

Artysta jednak na zawsze pozostanie w sercach fanów jako autor takich przebojów, jak: „Na miły Bóg”, czy „Zależy mi”, „Druha we mnie masz”.

KOMENTARZE
  Więcej galerii
KOMENTARZE KOMENTARZE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

POLECANE DLA CIEBIE
Ewa Bem poruszająco o śmierci Sojki. „Staszek zasłabł i pojechał do szpitala”
Aktualności Polscy celebryci
Ewa Bem Nie żyje
Ewa Bem poruszająco o śmierci Sojki. „Staszek zasłabł i pojechał do szpitala”
Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Anna Lewandowska Marina łuczenko-szczęsna
Tak Lewandowski świętował 37. urodziny. Marina i Wojtek Szczęśni pojawili się na imprezie (FOTO)
Dzieci też się dobrze bawiły!
TYLKO U NAS! Świadek śmierci Stanisława Sojki zdradza szczegóły. „Nocowałem w tym samym hotelu!”
Aktualności Polscy celebryci
Nie żyje śmierć
TYLKO U NAS! Świadek śmierci Stanisława Sojki zdradza szczegóły. „Nocowałem w tym samym hotelu!”
Odsłonięto nieznane dotąd fakty...
Stanisław Soyka przez lata walczył z chorobą. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok
Aktualności Newsy
Choroby Gwiazd śmierć
Stanisław Soyka przez lata walczył z chorobą. Diagnoza lekarzy brzmiała jak wyrok
,,Lekarze nie pozostawili złudzeń..."
Tak wygląda dom Marii Sadowskiej. Połączyła pastele z szlachetnym złotem! ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Domy Gwiazd Maria Sadowska
Tak wygląda dom Marii Sadowskiej. Połączyła pastele z szlachetnym złotem! ZDJĘCIA
Jej dom to połączenie luksusu z pazurem!
Tak wygląda siostra Kurdej-Szatan. Wiele razy o nią drżała: „Martwię się o Basię”
Aktualności Polscy celebryci
Barbara Kurdej Szatan Rodziny Gwiazd
Tak wygląda siostra Kurdej-Szatan. Wiele razy o nią drżała: „Martwię się o Basię”
Kasia Kurdej-Mania wielokrotnie wspierała aktorkę w kryzysie...
Stanisław Sojka jeszcze dziś był na próbach przed występem w Sopocie!
Aktualności
Stanisław Sojka jeszcze dziś był na próbach przed występem w Sopocie!
Miał wystąpić na Top of The Top Sopot Festival. Nie zdążył...
Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…
Polscy celebryci
Katarzyna Dowbor Marika
Czwarty dzień pełen legend sceny w Sopocie. Natalia Przybysz, Kayah, Grzegorz Turnau, Natalia Szroeder…
Kasia Sienkiewicz w niezwykłej balowej sukni, a Małgorzata Tomaszewska postawiła na zachowawczą stylizację.

Krzysztof Stanowski odpalił się po wpisie Wysockiej-Schnepf. „Słuchaj, wiedźmo”
Aktualności Polscy celebryci
Dorota Wysocka-schnepf Krzysztof Stanowski
Krzysztof Stanowski odpalił się po wpisie Wysockiej-Schnepf. „Słuchaj, wiedźmo”
Dziennikarz nie gryzł się w język!
Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Anna Lewandowska Robert Lewandowski
Lewandowski świętuje 37 urodziny u boku żony. Ale oni wciąż się kochają!
Anna złożyła mężowi publiczne życzenia na Instagramie.
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Aktualności Newsy
Skolim
Szokujące sceny na koncercie Skolima. Zakuli w kajdanki i wyprowadzili ze sceny
Na scenie pojawili się policjanci.
Szefowa TVN-u ostro oceniła Karolinę Gilon… ”Nie podoba mi się…”
Aktualności Newsy Polscy celebryci
Karolina Gilon Tvn
Szefowa TVN-u ostro oceniła Karolinę Gilon… ”Nie podoba mi się…”
Lidia Kazen zabrała głos w sprawie celebrytki i plotek o jej powrocie do stacji.
TYLKO U NAS! Młodziutka Wojciechowska zaskakuje wyglądem! Ekspert zdradził, czy coś sobie poprawiła
Aktualności Polscy celebryci
Martyna Wojciechowska TYLKO U NAS
TYLKO U NAS! Młodziutka Wojciechowska zaskakuje wyglądem! Ekspert zdradził, czy coś sobie poprawiła
Zauważył kilka ważnych znaków...
Olga Frycz i jej burzliwe życie uczuciowe. Trzech partnerów, troje dzieci i romans o którym mówiła cała Polska!
Gwiazdy Newsy Polscy celebryci Z życia gwiazd
Love Story Olga Frycz
Olga Frycz i jej burzliwe życie uczuciowe. Trzech partnerów, troje dzieci i romans o którym mówiła cała Polska!
Z kim spotykała się Olga Frycz? Przypominamy jej partnerów!
Marta Nawrocka urodziła w wieku 16 lat. Nigdy nie żałowała tej decyzji… ZDJĘCIA
Aktualności Polscy celebryci
Marta Nawrocka Rodziny Gwiazd
Marta Nawrocka urodziła w wieku 16 lat. Nigdy nie żałowała tej decyzji… ZDJĘCIA
Żona prezydenta RP długo nie dzieliła się tą historią...
Małgorzata Rozenek poprowadzi nowy program: Internauci: „Jak osoba, która jest cała przerobiona, ma innym mówić, jak żyć bez kompleksów?!”
Aktualności Polscy celebryci
Małgorzata Rozenek-majdan Tvn
Małgorzata Rozenek poprowadzi nowy program: Internauci: „Jak osoba, która jest cała przerobiona, ma innym mówić, jak żyć bez kompleksów?!”
TVN dał jej nowy program. Nie szczędzili jej słów krytyki!
 