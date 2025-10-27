Zakopane inspiruje kulturą, przyrodą, stylem i historią. Właśnie ty, w sercu Tatr powstała opowieść o miejscu, które zachwyca autentycznością i pięknem. Kampania 5-gwiazdkowego Nosalowy Park Hotel & Spa pod hasłem „Zostaję” to projekt, w którym emocje spotykają się z górskim charakterem, a nowoczesna elegancja z barwnym folklorem i zakopiańskim klimatem.

Nosalowy Park Hotel & Spa odkrywa nową twarz Zakopanego

Kampania łączy to, co w Zakopanem najpiękniejsze: autentyczność górskiego krajobrazu i wyczucie stylu, z którego słynie Nosalowy Park Hotel & Spa. Kadry przypominają modowy editorial, pełne subtelnych kolorów, miękkiego światła i naturalnych emocji. Stylizacje bohaterek inspirowane są trendem „mountain chic”, to połączenie regionalnych akcentów, delikatnych dodatków i odrobiny luksusu w codziennym wydaniu.

Kampania przypomina, że Zakopane to nie tylko narty i Krupówki, ale również idealne miejsce na kobiecy city break w rytmie slow, z kieliszkiem prosecco, widokiem na Tatry i chwilą relaksu w spa. To inspiracja dla wszystkich, którzy marzą o weekendzie w stylu „mountain chic”, pełnym uroku, stylu i pięknych kadrów na Instagramie.

Filmowe ujęcia i zdjęcia zrealizowano zarówno w plenerze, jak i w stylowych wnętrzach hotelu. W tle tatrzańskie potoki, górskie polany, hale pełne owiec i zakopiańskie detale tworzą naturalną oprawę dla historii o miejscu, do którego chce się wracać. Kampania „Zostaję” to stylowa, modowa i lifestylowa interpretacja Zakopanego, widzianego z nowej perspektywy: kobiecej, eleganckiej, pełnej światła i emocji.

„Zostaję” to coś więcej niż hasło – to emocja, która zostaje z Tobą na dłużej.

Kampania pokazuję, że Zakopane ma wiele twarzy: potrafi być modne, pełne energii, a jednocześnie zanurzone w naturze.

Nosalowy Park Hotel & Spa, inspirowany zakopiańskim art déco i tradycją regionu, to dziś jeden z najbardziej stylowych adresów pod Tatrami. To miejsce, w którym bliskość natury, spokój i luksus 5★ tworzą harmonię, jakiej trudno szukać gdzie indziej.

Butikowy hotel, położony niedaleko Krupówek, w spokojnej okolicy, zachwyca eleganckim wnętrzem, klimatem art déco, restauracją Marilor oraz NABE SPA, miejscem, w którym można się zatrzymać, odetchnąć i poczuć jak w najlepszym kurorcie w sercu Tatr.

To idealny wybór na weekend, nadchodzące święta w magicznej oprawie Tatr i stylowe wejście w Nowy Rok podczas bajkowego Sylwestra w Winter Garden.