Rodzina królewska zatrudnia nowego asystenta sprzątania, który dołączy do personelu w zamku Windsor. Ta rola obejmuje opcję zamieszkania na miejscu, w rezydencji królewskiej. W pobliżu siedziby księcia i księżnej Sussex. Jeśli jesteś wielkim fanem brytyjskiej rodziny królewskiej i zawsze chciałeś pracować dla królowej Elżbiety, masz teraz idealną okazję.

Królowa Elżbieta nie zapomina o pracownikach podczas Świąt. Co roku daje im tę RZECZ w prezencie

Pałac Królewski przeprowadza rekrutację

W głównej mierze kandydat, któremu uda się dołączyć do personelu rodziny królewskiej będzie pracował na zamku Windsor, ale może również zmienić lokalizację do innych rezydencji królewskich. Zatrudnieni szczęśliwcy będą mieli niepowtarzalną okazję, by pracować blisko miejsca, w którym mieszkają Meghan Markle i książę Harry. Mogą mieć również szansę, odwiedzić i pracować w innych królewskich posiadłościach i podpatrywać codzienne życie tak wpływowej rodziny.

Na ogłoszeniu znajduje się informacja:

Doświadczenie w sprzątaniu i udzieleniu podstawowej pomocy medycznej byłoby zaletą, ale nie jest to niezbędne. Bardziej interesuje nas Twoje proaktywne podejście i umiejętność stawiania czoła nowym wyzwaniom.

Ponadto fakt, że istnieje „możliwość zamieszkania” w królewskiej rezydencji, jest niewiarygodny. W każdej chwili jest możliwość napotkania Księżnej Meghan z synkiem. O rodzinie królewskiej tyle się plotkuje, pracownicy podpisują klauzury poufności i owszem, są przecieki – jednak nie wiadomo jaki wpływ miała na to rodzina królewska.

Jeśli jesteś gotowy na nowy początek w 2020 r., przygotuj swoje CV 🙂

Praca marzeń? Jak myślicie?

