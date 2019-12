Księżna Meghan i książę Harry kilka tygodni temu zaskoczyli wszystkich decyzją o tym, że nie spędzą świąt z rodziną królewską. Spotkali się przez to z ogromną krytyką, ale i tak zrobili po swojemu. Wyszło na jaw, że przebywają w Kanadzie. Wiemy, w jakim ośrodku się zatrzymali i co robią.

Jak wyglądały święta Meghan i Harry’ego?

Meghan i Harry planowali spędzić święta z matką księżnej, Dorią Ragland. Zatrzymali się w Kanadzie, a dokładniej w Vancouver w ośrodku Deep Cove Chalet. Tam zwiedzają, robią sobie piesze wędrówki i uprawiają jogging.

Horth Hill stało się teraz bardzo popularnym miejscem. Meghan i Harry wychodzą biegać, więc ich widziano. To trochę ekscytujące. Mam nadzieję, że wszystko u nich dobrze. Odrywają się od tradycji i życzę im wszystkiego najlepszego – powiedział współwłaściciel ośrodka.

Według doniesień mały Archie jest z rodzicami, ale nikt nie wspomina o obecności Dorii, z którą mieli spędzić ten wyjątkowy czas.

Książęca para raczej nie planuje powrotu do Wielkiej Brytanii przed Sylwestrem i Nowym Rokiem. Wszystko wskazuje na to, że zostaną w Vancouver. Kanada jest bliska sercu Meghan – to tam kręcono serial, w którym grała jedną z głównych ról – „Suits”.