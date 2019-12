Królowa Elżbieta II (93 l.) jest najdłużej panującą monarchinią. Przez ten czas dopracowała do perfekcji wszystkie swoje publiczne wystąpienia. Niewiele wiadomo, co dzieje się wewnątrz pałacu. Czasami pojawiają się jakieś przecieki, jednak rodzina królewska bardzo uważnie wybiera swoich pracowników. Wiemy, co w tym roku otrzymają pracownicy pałacu. Ten prezent może Was zaskoczyć!

Co Królowa Elżbieta daje swoim pracownikom w prezencie?

Królowa Elżbieta nie zapomina o swoich pracownikach podczas Świąt Bożego Narodzenia. Monarchini obdarowuje ich specyficznym prezentem. Tak właściwie to jest drobiazg, ale przede wszystkim liczy się gest i pamięć. Pracownicy pałacu dostaną w prezencie pudding z sieci sklepów Tesco, który kosztuje zaledwie 6 funtów. Trudno stwierdzić, czy prezent jest adekwatny do okazji, gdyż osób pracujących w pałacu jest naprawdę sporo, a Królowa wszystkie podarunki opłaca samodzielnie.

Tradycja ta sięga wiele lat wstecz. Została zapoczątkowana przez dziadka Elżbiety – króla Jerzego, który słynął z tego, że dbał o swoich pracowników i był przez nich uwielbiany. Pudding od króla Jerzego był zawsze najwyższej jakości. W tamtych czasach taki przysmak uchodził za rarytas i nie każdy mógł sobie na to pozwolić. Królowa podtrzymuje tę tradycję, chociaż odrobinę ją zmodyfikowała i nie kupuje puddingu w tak prestiżowych sklepach, jak robił to król Jerzy.

Dodatkiem do puddingu ma być świąteczna kartka od królowej i księcia Filipa. Najbardziej zaufani pracownicy mogą liczyć na jeszcze jeden podarunek. Jest to bon na zakupy, również do tej samej sieci sklepów.

Musimy przyznać, że jak na tak potężna rodzinę prezenty są naprawdę skromne.

