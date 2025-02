Aleksandra Kwaśniewska od dziecka była na świeczniku. Kiedy jej ojciec, Aleksander Kwaśniewski, objął urząd prezydenta RP, miała zaledwie 14 lat. Każdy jej ruch był bacznie obserwowany przez media i opinię publiczną. W nowym wywiadzie dla Zwierciadła jej mama, Jolanta Kwaśniewska, przyznała, że jej córka szybko przystosowała się do nowej rzeczywistości, ale do dziś musi mierzyć się z absurdalnymi zarzutami.

Największy mit o Kwaśniewskiej? ,,To jedna z najbardziej krzywdzących rzeczy”

,,To była chyba jedna z najbardziej krzywdzących rzeczy, jakie o mnie wymyślono’’ – wyznała szczerze. ,,Do tej pory zdarza mi się gdzieś przeczytać: „Bezrobotna Kwaśniewska wybrała się na zakupy”. Tymczasem prawda jest zupełnie inna.’’

Odkąd skończyłam studia, zawsze miałam pracę. Zdarzały się nawet momenty, że było tego za dużo – dwa programy telewizyjne na raz, plus radio, plus gazeta. Ale oczywiście nikt tego nie odnotowywał – powiedziała Aleksandra z żalem.

Córka byłego prezydenta przyznała, że nawet zwykłe posty z wakacji wywołują falę hejtu: ,,Wystarczy, że wrzucę filmik z wakacji, by ktoś napisał: ,Takiej to dobrze, nic tylko odpoczywa i wydaje pieniądze rodziców’ albo jeszcze lepiej ,podatników’ – to jest dopiero absurdalna konstrukcja!”

Choć mało kto o tym mówi, Kwaśniewska od lat pracuje w mediach. Była m.in. prowadzącą w TVN Style, dziennikarką radiową i felietonistką. Współprowadzi również popularny program „Miasto Kobiet”. Na Instagramie dzieli się nie tylko zdjęciami, ale także zaangażowaniem w akcje społeczne, m.in. na rzecz zwierząt.

Aleksandra Kwaśniewska przez lata znosiła krzywdzące komentarze, ale teraz mówi wprost – nie pozwoli, by fałszywe oskarżenia definiowały jej życie i sukcesy na polu zawodowym. Choć hejterzy nadal próbują jej wytknąć „bezrobocie”, prawda jest taka, że pracowała w mediach przez lata i stale angażuje się w liczne projekty biznesowe.