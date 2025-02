Jolanta Kwaśniewska ODWRÓCIŁA SIĘ od kościoła. „To jest DEGRENGOLADA!”

Później jednak trzyletni związek Aleksandry Kwaśniewskiej się zakończył. Wtedy córka prezydenta weszła w związek z Wojciechem Szuchnickim. Para nie rozstawała się na krok i chętnie pokazywała wspólnie na branżowych imprezach. Wizualnie bardzo do siebie pasowali, a sportowiec w wielu wywiadach mówił, że Aleksandra Kwaśniewska jest miłością jego życia:

Ola to moja miłość. Ja się do tego przyznaję i ona też. Jest nam dobrze ze sobą. To niezwykle charakterna i inteligentna dziewczyna. Właśnie tymi cechami mnie ujęła — podsumował Wojciech Szuchnicki w „Dzienniku Bałtyckim”.